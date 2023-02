Szklanka mąki, szklanka cukru – ile to gramów? Jak odmierzać produkty bez wagi?

Wiele przepisów podaje produkty w gramach, ale co zrobić, jeśli nie masz wagi kuchennej lub szkoda ci czasu na ważenie każdego produktu? Użyj do odmierzania szklanki i łyżek.

Jaką pojemność mają szklanka, łyżka i łyżeczka?

Standardowo w przepisach kulinarnych zakłada się, że:

1 szklanka ma pojemność 250 ml,

1 łyżka stołowa ma pojemność 15 ml,

1 łyżeczka ma pojemność 5 ml.

Aby mierzyć produkty za pomocą szklanki czy łyżek trzeba znać pojemność naczyń. Klasyczna szklanka to 250 ml, ale nim jej zaczniesz używać do odmierzania mąki czy cukru, upewnij się, że rzeczywiście ma taką pojemność. To ważne, bo dostępne w sklepach szklanki mogą mieć pojemność w bardzo szerokim przedziale (nawet do 400 ml).

WAŻNE: Klasyczny kubek ma zwykle pojemność ok. 300 ml. Nie da się więc przy odmierzaniu produktów zastąpić szklanki kubkiem.

Szklanka mąki, szklanka cukru – ile to gramów?

szklanka cukru białego – 200 g

szklanka cukru pudru – 170 g

szklanka mąki pszennej – 170 g

szklanka oleju rzepakowego – 215 g

Łyżka mąki, łyżka cukru – ile to gramów?

łyżka cukru białego – 13 g

łyżka cukru pudru – 12 g

łyżka mąki pszennej – 12 g

łyżka oleju rzepakowego – 10 g

Łyżeczka mąki, łyżeczka cukru – ile to gramów?

łyżeczka cukru białego – 6 g

łyżeczka cukru pudru – 5 g

łyżeczka mąki pszennej – 6 g

łyżeczka oleju rzepakowego – 5 g

Podane gramatury są orientacyjne, jeśli potrzebujesz bardzo precyzyjnego odmierzenia produktów (tego wymagają np. niektóre przepisy cukiernicze, gdzie dosłownie każdy gram ma znaczenie), użyj wagi.

