Ten rodzaj cukru najbardziej szkodzi twojemu zdrowiu!

Do żywności i napojów dodawane są różnego rodzaju cukry i słodziki. Ich dzienne spożycie, w przypadku diety bogatej w produkty wysoko przetworzone, może przekraczać dopuszczone normy nawet kilkukrotnie. Jak podaje portal The List – „nadmierne spożycie cukru powoduje nadciśnienie krwi, stany zapalne, przyrost masy ciała, cukrzycę i stłuszczenie wątroby – a w konsekwencji zwiększa ryzyko zawału serca i udaru”.

Rodzaje cukrów w żywności i napojach

W składzie produktów spożywczych cukier kryje się pod kilkudziesięcioma nazwami, których nie kojarzymy z substancjami słodzącymi. Nie wszystkie cukry, które znajdują się w żywności, to cukry naturalne. Do naturalnych cukrów zaliczamy m.in. glukozę, fruktozę i laktozę – cukry te występują w miodzie, owocach oraz produktach mlecznych. Naturalne cukry to dość drogi dodatek do żywności, dlatego powszechnie są one zastępowane m.in. tanim w produkcji syropem kukurydzianym (HFCS).

Warto wiedzieć, że każdy rodzaj cukru, także cukru naturalnego, jest szkodliwy dla zdrowia, przyczyniając się do powstawania nadwagi i otyłości oraz innych chorób dietozależnych.

Co trzeba wiedzieć na temat syropu kukurydzianego?

Syrop kukurydziany to jedna z najtańszych substancji słodzących. Pozyskiwany jest z kukurydzy od ponad 50 lat, stanowiąc zamiennik innych cukrów prostych, które stosowane są w celu nadania słodkiego smaku m.in. słodyczom i napojom.

Syrop kukurydziany zawiera w swoim składzie sacharozę oraz fruktozę. Badania dowiodły, że spożywanie produktów słodzonych syropem kukurydzianym zaburza naturalne procesy metaboliczne, skutkując m.in. nadmiernym przyrostem tkanki tłuszczowej. „Skutki spożycia dodanego cukru – wyższe ciśnienie krwi, stany zapalne, przyrost masy ciała, cukrzyca i stłuszczenie wątroby – są powiązane ze zwiększonym ryzykiem zawału serca i udaru” – mówi dr Frank Hu, profesor żywienia w Harvard TH Chan School of Public Health.

Normy dziennego spożycia cukru

Aerican Heart Association zaleca spożywanie nie więcej niż 24-36 gramów cukru dziennie. W celu utrzymania dobrego stanu zdrowia należy ograniczyć spożycie cukru do minimum, jednak stosując dietę bogatą w produkty wysoko przetworzone, kontrolowanie dziennego spożycia różnego rodzaju cukrów i słodzików, jest niemożliwe. Badania wykazały, że przeciętny Amerykanin spożywa średnio dwukrotnie więcej cukru dziennie, niż zalecają lekarze. W Polsce nadmierne spożycie cukru także jest poważnym problemem, który dotyczy osób w każdym wieku. Szczególnie niepokojące jest stosowanie diety bogatej w cukry proste przez dzieci, które już na starcie swojego życia, cierpią z powodu nadwagi i otyłości.

Jak syrop kukurydziany wpływa na zdrowie?

Badania dowiodły, że spożywanie zbyt dużej ilości produktów, w których znajduje się syrop kukurydziany, zaburza działanie ośrodka głodu i sytości, a także sprzyja uzależnieniu się od działania substancji słodzących. Spożywany przez dłuższy czas syrop kukurydziany zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i związanej z wysokim poziomem cholesterolu miażdżycy. Co więcej, nadmierne spożycie syropu kukurydzianego prowadzi do niealkoholowego stłuszczenia wątroby i przewlekłego stanu zapalnego organizmu.

