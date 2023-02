Najlepsze ciasto czekoladowe. Przepis, w którym się zakochasz

Jeśli kochasz czekoladę, to idziemy o zakład, że jeśli raz zrobisz to ciasto, to zachowasz ten przepis na zawsze. Czekoladowe ciasto z tego przepisu może nie wygląda tak efektownie, jak okazałe czekoladowe torty, ale naszym zdaniem smakiem i „czekoladowością” bije na głowę wszystkie inne ciasta. Takie ciasto czekoladowe możesz podać na Walentynki lub deser po romantycznej kolacji (czekolada to silny afrodyzjak!), ale też na spotkanie przy kawie z przyjaciółmi czy rodziną. To ciasto dobre także dla sportowców – będzie idealną przekąską, która doda energii.

Jak zrobić idealne czekoladowe ciasto?

W tym przepisie ważne jest dokładne ubicie jaj. Żółtka muszą być jasne i puszyste, białka ubite na sztywno. Najprościej wykorzystać do tego mikser, ale potem składniki trzeba już mieszać delikatnie, przy pomocy szpatułki lub łyżki.

Nie pomijaj dodatku skórki pomarańczowej, która doskonale równoważy słodkość ciasta (zetrzyj tylko pomarańczową, zewnętrzną warstwę skórki, bez białej części). Resztę pomarańczy możesz po prostu zjeść lub wykorzystać do podania ciasta. Podczas pieczenia ciasto najpierw mocno wyrasta, a potem się zapada. To normalne. Może też delikatnie popękać – tym się zupełnie nie przejmuj.

Jak podać czekoladowe ciasto?

Ciasto robi się i piecze dość szybko, ale koniecznie zarezerwuj czas na jego schłodzenie. Najlepiej upiec ciasto dzień wcześniej Gorące ciasto rozpłynie się przy krojeniu, schłodzone będzie w środku idealnie kremowe i wilgotne.

Gotowe ciasto czekoladowe posyp cukrem pudrem lub gorzkim kakao. Najlepiej podawać je ze świeżymi, kwaśnymi owocami. Mogą to być np. maliny, wiśnie, porzeczki, borówki czy truskawki. Sprawdzą się też cytrusy (np. kawałki pomarańczy). Do podania ciasta można też przygotować owocowy sos. Taki sos można zrobić błyskawiczne, podgrzewając świeże lub mrożone maliny w rondelku (z odrobiną cukru, ale mogą to być też same owoce).

Proporcje podane w przepisie wystarczą na tortownicę o średnicy ok. 24 cm.

Przepis: Ciasto czekoladowe Bezglutenowe ciasto czekoladowe (na mące z migdałów). Kategoria Deser Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 12 Składniki 2 tabliczki gorzkiej czekolady (180-200 g)

1 kostka masła

5 jajek

300 g drobnego cukru

50 g zmielonych drobno migdałów (lub gotowej mąki migdałowej)

starta skórka z pomarańczy

2 łyżeczki ekstraktu waniliowego

Dodatkowo do podania: cukier puder lub kakao, ulubione owoce (najlepiej maliny, wiśnie, porzeczki, truskawki lub borówki) Sposób przygotowania Przygotuj składnikiCzekoladę rozpuść razem z masłem i zostaw, aby lekko przestygły. Cukier podziel na równe części (po 150 g). Żółtka ubij z połową cukru, aż powstanie jasna i puszysta masa. W osobnej misce ubij białka na sztywną pianę, dodawaj stopniowo resztę cukru, cały czas ubijając. Połącz składnikiDo żółtek dodaj ubitą pianę z białek i delikatnie wymieszaj. Dodaj ostudzoną czekoladę z masłem. Delikatnie wymieszaj, dodaj mąkę migdałową, skórkę z pomarańczy i wanilię. Wymieszaj i przełóż ciasto do wyłożonej papierem do pieczenia tortownicy. Upiecz ciastoCiasto piecz w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez 20 minut. Po ostudzeniu schłodź dobrze w lodówce. Podawaj posypane cukrem pudrem lub kakao w towarzystwie świeżych owoców lub sosów owocowych.

Czytaj też:

Jak zrobić karpatkę bez pieczenia? Najprostszy przepis na deserowy hitCzytaj też:

Ciasto red velvet. Sprawdzony przepis na amerykański przebój