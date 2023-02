Dużo czerwieni, dużo czekolady! Najlepsze desery na Walentynki. Sprawdzone przepisy

Desery mają to do siebie, że możesz na ich przygotowanie poświęcić pół dnia, a możesz też zrobić efektowny deser w kilkanaście minut. Wybór należy do ciebie – my proponujemy trzy sprawdzone przepisy na słodkie zakończenie romantycznej kolacji.

Trzy desery idealne na Walentynki

Desery numer dwa i numer trzy najlepiej przygotować dzień wcześniej. Deser numer jeden to idealna opcja last minut.

Truskawki w czekoladzie



Truskawki i czekolada to duet idealny. Ich zrobienie jest banalnie proste. Potrzebujesz truskawek (koniecznie z ogonkami!), ulubionej czekolady (100 g) oraz łyżki masła lub oleju roślinnego (np. kokosowego). Truskawki schłodź w lodówce, czekoladę z masłem rozpuść w mikrofali lub w kąpieli wodnej. Truskawki maczaj w czekoladzie i zostaw do zastygnięcia.

Możesz dekorować truskawki polewą w innym kolorze, posypkami, wiórkami czekoladowymi lub orzechami.

Truskawki w czekoladzie można też podać jako owocowe founde. Postaw na stole świeże truskawki i podgrzewane naczynie do founde wypełnione dobrą czekoladą, w której będziecie maczać owoce. Taki deser do doskonały wstęp do walentynkowego świętowania.



Red velvet cake



Amerykański klasyk ze względu na swój kolor kojarzący się z miłością jest niemal zawsze wymieniany wśród propozycji na walentynkowe słodkości. Nie jest to lekkie ciasto, ale niezwykle efektowne.

Red velvet cake można podać na wiele sposobów. Ten klasyczny to tort, ale możesz też zrobić muffinki (zobacz główne zdjęcie), albo podać ciasto w szklanych pucharkach – wystarczy ułożyć w naczyniu na przemian warstwy pokruszonego ciasta i kremu.

Jak zrobić idealne ciasto red velvet? SPRAWDZONY PRZEPIS NA RED VELVET CAKE.



Ciasto czekoladowe



Czy jest ktoś, kto nie lubi czekolady? Czekoladowe desery wprawiają w dobry nastrój i podkręcają miłosną atmosferę.

Czekoladowe ciasto z naszego przepisu to doskonały wybór, jeśli oboje kochacie czekoladę. W walentynkowy wieczór najlepiej podać je w towarzystwie świeżych truskawek albo sosu malinowego. Jeśli chcesz podkręcić smak ciasta i lubisz ostrzejsze smaki – do naszego przepisu dodaj płatków chilli.

SPRAWDZONY PRZEPIS NA MOCNO CZEKOLADOWE CIASTO.

O czym pamiętać szykując deser na Walentynki?

Walentynkowy deser, jeśli ma być wstępem do romantycznego wieczoru, nie może być zbyt ciężki. Dlatego, jeśli wybierzesz efektowne i wymagające więcej pracy ciasto red velvet – nie przesadź z wielkością porcji (dlatego świetnym rozwiązaniem jest przygotowanie niewielkich muffinek lub ciasta w pucharkach).

Słodycz czekolady dobrze jest przełamać świeżym i kwaśnym dodatkiem. Tu można postawić na truskawki – o tej porze roku w sklepach dostępne są na przykład dorodne gatunki truskawek z Grecji. Takie truskawki mogą być same w sobie deserem, a podane z czekoladą, mówiąc kolokwialnie: robią robotę. Jako dodatek do walentynkowych deserów można też wykorzystać maliny, nawet te mrożone, z których można przygotować szybko gorący sos, który może być dodatkiem do czekoladowego ciasta z naszego przepisu, ale też np. do lodów (wystarczy podgrzać maliny w rondelku z odrobiną cukru, można dodatkowo wzbogacić ich smak wanilią).

Dla rozgrzania atmosfery smak deserów można podkręcić odrobiną chilli. Ostra przyprawa świetnie komponuje się z czekoladą (możesz wykorzystać chilli do ciasta czekoladowego, ale też truskawek z czekoladą). Tu ważna rada: nie przesadź, szczególnie jeśli nie masz pewności czy bliska ci osoba gustuje w ostrych smakach.

Czytaj też:

Włoszczyzna na romantyczną kolację? Te warzywa to silne afrodyzjakiCzytaj też:

Tego nie jedz na randce. Pięć rzeczy, po których stracisz ochotę na seks