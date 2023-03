Sernik bez spodu z białą czekoladą. Wyjątkowy przepis na domowe ciasto

To ciasto jest wyjątkowo delikatne w smaku. Biała czekolada nadaje mu charakteru i delikatnej słodyczy.To idealne ciasto na niedzielny deser, ale też świąteczne przyjęcie.

Jak zrobić idealny sernik bez spodu?

Sernik bez spodu to sama upieczona masa serowa, bez konieczności robienia ciasta kruchego czy wykładania blachy herbatnikami. W naszym przepisie ważne jest dobre utarcie żółtek i ubicie piany z białek na sztywno. Jeśli masz mikser, do utarcia masy z masła, cukru i żółtek, możesz się śmiało nim posłużyć. Jeśli nie masz robota – idealnie się nadaje do tego tradycyjna makutra (tak radziły sobie nasze babcie). Masa powinna być jasna (niemal biała) i puszysta, a cukier rozpuszczony (w masie nie powinno być widać kryształków cukru, dlatego najlepiej wykorzystać tu cukier drobny do wypieków). RADA: Jeśli lubisz bardzo słodkie ciasta, zwiększ nieco ilość cukru podaną w naszym przepisie (np. do 3/4 szklanki). Jeśli z kolei chcesz nieco przełamać słodycz ciasta, możesz dodać do masy otartą skórkę z jednej cytryny.

Wykorzystaj do zrobienia sernika białą czekoladę dobrej jakości (z tłuszczem kakaowym w składzie). Nim dodasz ją do masy z żółtek, przestudź rozpuszczoną w mleku czekoladę.

Jak podawać sernik z białą czekoladą?

Może się zdarzyć, że sernik nieco popęka podczas pieczenia, nie ma to jednak żadnego wpływu na smak. Gotowy sernik możesz posypać cukrem pudrem, udekorować lukrem lub polewą czekoladową. Sernik powinien być dobrze ostudzony przed krojeniem. Sernik można podawać udekorowany świeżymi owocami, świetnie sprawdzą się tu borówki (jak na zdjęciu) albo maliny.

Przepis: Sernik bez spodu z białą czekoladą Wyjątkowy sernik z dodatkiem czekolady. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 12 Składniki 1 kg sera z wiaderka lub twarogu półtłustego

8 jajek

pół szklanki cukru

100 g masła

torebka budyniu waniliowego

200 g białej czekolady

pół szklanki mleka

pół łyżeczki ekstraktu waniliowego Sposób przygotowania Przygotuj składniki, utrzyj żółtkaCzekoladę rozpuść w gorącym mleku i odstaw, aby ostygła. Oddziel białka od żółtek. Miękkie masło utrzyj (lub zmiksuj) z cukrem. Dodawaj kolejno żółtka i utrzyj wszystko na puszystą, jasną masę. Białka ubij w osobnym naczyniu na sztywną pianę Uszykuj ciastoDo utartych żółtek dodaj rozpuszczoną czekoladę z mlekiem i ser z wiaderka (jeśli korzystasz z twarogu, zmiel go wcześniej dwukrotnie), ekstrakt waniliowy i budyń. Utrzyj/zmiksuj na gładką masę. Ubite białka delikatnie wymieszaj z masą twarogową. Upiecz sernikWyłóż tortownicę lub blachę papierem do pieczenia. Nałóż ciasto. Piecz ok. 60 minut w temperaturze 170 stopni Celsjusza. Nie wyciągaj ciasta od razu. Ostudź je przy uchylonych drzwiczkach piekarnika.

