Jak przygotować warzywa do sałatki jarzynowej? Te patenty sprawią, że sałatka jarzynowa będzie wyjątkowa.

Sałatka warzywna to pokrojone w kostkę warzywa – zwykle marchew, seler, pietruszka, ziemniaki – jajka, groszek lub kukurydza, ogórek kiszony lub konserwowy i koniecznie majonez. Aby sałatka była naprawdę smaczna, warto pamiętać kilku zasadach.

Jak ugotować warzywa do sałatki?

Część domowych kucharzy i kucharek wykorzystuje do sałatki warzywa z rosołu. Nie do końca jest to najlepszy pomysł (takie warzywa lepiej wykorzystać np. do pasztetów). Po pierwsze takie warzywa są bardzo długo gotowane, a po drugie – co może być ważne dla niektórych gości, takiej sałatki nie zjedzą osoby na dietach wegańskich i wegetariańskich.

Warzywa najlepiej gotować osobno, specjalnie na sałatkę. Oczywiście można je gotować w bulionie, jeśli ktoś ma taką ochotę. Warto przede wszystkim gotować warzywa nieobrane i obrać je dopiero po ugotowaniu. Dzięki temu nabiorą wyjątkowego smaku.

Sałatka z pieczonych warzyw

Upieczenie warzyw zamiast gotowania? To doskonały pomysł, bo pieczone warzywa mają głęboki i wyrazisty smak. Sałatka przygotowana z upieczonej marchewki, selera, pietruszki i ziemniaków – gwarantujemy – będzie wyjątkowa! Warzywa należy piec do miękkości, można je owinąć folią aluminiową, abo włożyć do rękawa do pieczenia czy naczynia żaroodpornego z pokrywką. Warto je skropić odrobina oliwy, która dodatkowo wydobędzie ich smak.

Co dodać do sałatki warzywnej?

Ile domów, tyle przepisów na sałatkę i z tym nie będziemy polemizować. Sałatkę doprawia się majonezem (może być majonez wegański, dla osób, które nie jedzą jajek), odrobiną musztardy, solą, pieprzem. A dodatki? Te tradycyjne to zielony groszek z puszki i ogórki kiszone lub konserwowe. Ale może to być jeszcze kukurydza z puszki, jabłko, cebulka, posiekany drobno por, czy posiekana natka pietruszki. WAŻNE: jeśli dodajesz do sałatki cebulę lub pora, danie najlepiej zjeść tego samego dnia.

