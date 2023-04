Prosty pomysł na energetyczne śniadanie. Potrzebujesz tylko trzech składników

Kanapka z masłem orzechowym i dżemem owocowym – jeśli lubisz słodkie śniadania, to ta propozycja jest dla ciebie. I spokojnie: to śniadanie słodkie, ale jednocześnie zdrowe. Szczególnie polecamy je przed aktywnym dniem, bo nie obciąża organizmu, ale daje dużo dobrej energii. Taki posiłek będzie też idealny dla osób uprawiających sport. Doda energii zarówno przed jak i po treningu. Taką kanapkę z masłem orzechowym i dżemem warto zabrać na wycieczkę za miasto, ale też do pracy czy szkoły.

Kanapka z masłem orzechowym i dżemem malinowym

Potrzebujesz tylko trzech składników: dobrego pieczywa, masła orzechowego i dżemu malinowego. Wystarczy, że posmarujesz chleb, bułkę, rogala lub bajgla masłem orzechowym i na to nałożysz dżem. Nic więcej, nie trzeba! Jeśli dbasz o zdrowie, koniecznie wybierz pełnoziarniste, dobrej jakości pieczywo. Dżem malinowy możesz zastąpić też dżemem lub konfiturą z innych owoców. My polecamy dżem z czarnej porzeczki lub pomarańczy.

Dlaczego warto jeść masło orzechowe?

Masło orzechowe może być elementem zdrowej diety, ponieważ jest bogatym źródłem białka, błonnika oraz wielu witamin i minerałów. Dwie łyżki mają około 7 gramów białka, 16 gramów tłuszczu i 2 gramy błonnika. Warto jednak pamiętać, że masło orzechowe jest dość kaloryczne. Dwie łyżki masła orzechowego to ok. 200 kalorii. Dobrze jest nie przekraczać tej dwułyżkowej porcji dziennie. Wbrew pozorom, masło orzechowe, choć zawiera dużo tłuszczu i jest kaloryczne, wcale nie musi sprawić, że zaczniesz przybierać na wadze. Dzięki temu, że szybko pozwala osiągnąć uczucie sytości, może sprawić, że nie będziesz sięgać po inne przekąski.

