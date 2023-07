Kultowe ciastka z maszynki. Z tym przepisem będą smakowały jak za dawnych lat

Kruche ciasteczka robione w maszynce do mięsa były kiedyś bardzo popularnym smakołykiem. Przed laty jadło się je niemal w każdym domu, a wielu z nas nadal przypominają smak dzieciństwa. Aktualnie coraz częściej zdarza się, że takie desery z czasów PRL wracają do łask, mowa między innymi o znanych galeretkach w cukrze, klasycznej leguminie czy bloku czekoladowym. Warto również pokusić się o przygotowanie takich kruchych ciasteczek.

Kruche ciasteczka „z maszynki”

Sekret tych ciasteczek, które zazwyczaj były przygotowywane przez nasze babcie, tkwił w tym, że do ich uformowania nie używały wałka, ani przeróżnych foremek, tylko innego, popularnego sprzętu kuchennego. Te ciasteczka wyróżniają się charakterystycznym kształtem – jest on spowodowany właśnie tym, że ciasto na nie przed upieczeniem przepuszcza się przez maszynkę. Okazuje się więc, że to urządzenie sprawdzi się nie tylko podczas mielenia mięsa, ale też przygotowywania deseru.

Kruche ciasteczka kręcone przez maszynkę często robi się na święta Bożego Narodzenia, śmiało jednak możecie je przygotować też bez okazji i podawać jako deser do kawy lub herbaty (maczane w tym będą jeszcze smaczniejsze!).

Jak zrobić kruche ciasteczka z maszynki?

Żeby przygotować takie kruche ciasteczka, należy wyciągnąć z maszynki nożyki i włożyć odpowiednią wkładkę. Potem wystarczy, że będziecie kręcić korbką, a wychodzącą masę ciąć na kawałki. W ten właśnie sposób powstaną ciasteczka. Aktualnie zazwyczaj większość osób używa nowoczesnych maszynek do mięsa, jednak i w tym przypadku da się zrobić takie ciastka. Współczesne, elektryczne maszynki również posiadają nakładki, które są do tego przystosowane. Bez trudu możecie więc przygotować taki smakołyk i wrócić wspomnieniami do czasów dzieciństwa.

Jeśli jednak nie macie takiej nakładki – rozwałkujcie ciasto na grubość 1 cm i po prostu pokrójcie nożem lub wytnijcie za pomocą foremek do ciasteczek. Nie będą miały wtedy swojego kultowego kształtu, ale nadal będą pyszne.

Spróbujcie sami przygotować ciastka z maszynki

Przepis: Kruche ciasteczka Przygotowanie tych ciasteczek będzie jak powrót do czasów dzieciństwa. Koniecznie musicie spróbować! Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 20 Składniki 250 g masła,

pół łyżeczki sody oczyszczonej,

2 łyżeczki cukru wanilinowego,

120 g cukru pudru,

łyżeczka proszku do pieczenia,

pół kilo mąki pszennej tortowej,

3 żółtka. Sposób przygotowania Wyrabianie ciastaNajpierw przesiejcie mąkę przez sito, a następnie dodajcie do niej masło pokrojone w drobną kostkę. Zróbcie wgłębienie w kopcu mąki i wlejcie do niego 3 żółtka. Dodajcie też przesiany cukier puder, sodę oczyszczoną oraz proszek do pieczenia. Wyrabiajcie ciasto – powinno być ono elastyczne. Włóżcie ciasto do lodówkiPo wyrobieniu ciasta owińcie je szczelnie folią spożywczą, a następnie umieśćcie w lodówce na około 1 godzinę. Użyjcie maszynki do mięsaZamontujcie w maszynce odpowiednią nakładkę do ciastek. Masę podzielcie na 2 części – z jednej róbcie ciasteczka, natomiast drugą przez ten czas trzymajcie jeszcze w lodówce (do momentu, aż nie będziecie jej używać). Umieśćcie ciasto w maszynce i delikatnie dociskajcie. Wychodzące z maszynki ciasto przytrzymujcie ręką. Gdy masa będzie miała około 7 cm – przetnijcie ją. Pieczenie ciastekGotowe ciastka przełóżcie na blachę wysmarowaną masłem. Rozgrzejcie piekarnik do 180 stopni Celsjusza i pieczcie przez około 15 minut – do momentu, aż ciasteczka się zarumienią. Po upieczeniu pozostawcie je na chwilę do ostygnięcia – później możecie już delektować się ich smakiem.

Jak kiedyś robiło się takie kruche ciasteczka?

Takie kruche ciasteczka z maszynki dawno temu były przygotowywane na bazie zmielonych skwarek. Choć składnik ten dla większości będzie dużym zaskoczeniem, ponieważ w ogóle nie kojarzy się ze słodkim deserem, to kiedyś produkt ten był tani i łatwo dostępny, a więc często wykorzystywany w kuchni. Dawno temu takie ciasteczka z maszynki robione ze zmielonych skwarek nazywano skwareczkami lub ciastkami skwarkowymi. Obecnie taki retro wypiek przygotowuje się jednak z nieco bardziej standardowych składników – typowych dla kruchych ciasteczek.

Czytaj też:

Przepis na ten deser bije na TikToku rekordy popularności. Cafe Affogato jest idealne na upałyCzytaj też:

Gofry wyjdą lepsze niż te kupione nad morzem. Cały sekret tkwi w jednym składniku