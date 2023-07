Sernik na zimno w 15 minut? To możliwe, ale zapomnij o żelatynie

Chodzi o roślinny zamiennik tradycyjnej żelatyny, czyli agar (inaczej agar-agar). Ten środek żelujący jest doskonale znany przez wegan i wegetarian, jednak roślinne pochodzenie to nie jest jedyna jego zaleta. Galaretki na agarze ścinają się błyskawicznie!

Jak wykorzystać agar?

Każdy, kto robi galaretki lub serniki na zimno w upalne dni, wie, że zestalenie się żelatyny może trwać nawet 6 godzin. To dlatego ogromną zaletą agaru jest to, że zaczyna się ścinać już w temperaturze ok. 40 stopni. Wystarczy zagotować agar z płynem (wodą, sokiem, mlekiem, śmietanką), rozpuścić i schodzić. Jeśli szybko schłodzisz taką galaretkę, pyszny deser zrobisz dosłownie w kilkanaście minut. Dobrym sposobem na to jest zalanie agarową galaretką zamrożonych owoców i włożenie deseru jeszcze na chwilę do lodówki lub zamrażarki. Jeśli zależy ci na czasie, schłodź też wcześniej same naczynia.

Jak zrobić sernik na agarze?

Wykorzystaj dowolny przepis na sernik na zimno i po prostu – zamień żelatynę na agar. Można wykorzystać czysty agar (dokładnie tak, jak czystą żelatynę), albo kupić smakowe galaretki agarowe (najłatwiej znaleźć je na stoiskach i w sklepach ze zdrową żywnością). Przyjmuje się, że na litr płynu wystarcza łyżka agaru, ale przy robieniu deserów w upalne dni można dodać więcej (sprawdź proporcje na opakowaniu agaru lub galaretki).

Z agaru można zrobić znakomity i lekki sernik wegański. Wystarczy wziąć 400 g mleka kokosowego i 500 g sezonowych owoców (np. jagód, borówek, porzeczek czy truskawek). Agar należy zagotować z częścią mleka, dobrze rozpuścić, a następnie zmiksować z resztą mleka kokosowego i owocami. Potem już wystarczy wlać do foremki i schłodzić. RADA: jeśli chcesz uzyskać wyjątkową aksamitność tego deseru, przecedź zmiksowane mleko kokosowe z agarem i owocami przez gęste sitko.

Pamiętaj, że im mniejsze naczynie, tym galaretka szybciej stężeje. Agarowe serniczki można zrobić także w miseczkach, szklankach czy pucharkach albo słoiczkach. Jeśli chcesz zrobić deser warstwowy: działaj dokładnie tak, jak w sernikach na zimno na żelatynie. Kolejną warstwę nakładaj w momencie, kiedy poprzednia już stężeje.

