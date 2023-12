Łazanki z kapustą i grzybami goszczą na moim wigilijnym stole od lat. Przepis dostałam od babci

Łazanki z kapustą i grzybami to tradycyjne, wigilijne danie. Cieszyło się dużą popularnością w czasach naszych dziadków. Lubię w okresie przedświątecznym „odkurzać” stare receptury i lekko je unowocześniać, dostosowując do aktualnych potrzeb. Moja babcia robiła domowe łazanki. Ja czasem korzystam z gotowego makaronu w kształcie zbliżonym do łazanek, który można kupić w sklepach spożywczych i sieciach handlowych. Dzięki temu mogę oszczędzić trochę czasu podczas przygotowań do Bożego Narodzenia. A wtedy, jak wiadomo, każda chwila jest na wagę złota.

Przepis: Łazanki z kapustą i grzybami To tradycyjne, wigilijne danie. Jest pyszne i proste w przygotowaniu. Nie wymaga specjalnych umiejętności kulinarnych. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 5 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 1 Składniki 250 g makaronu (łazanek)

50 g suszonych grzybów (prawdziwków lub borowików)

500 g kiszonej kapusty

1 duża cebula

2 łyżki oleju roślinnego

szczypta soli

szczypta mielonego pieprzu

2-3 ziarna ziela angielskiego

2-3 listki laurowe

pół łyżeczki kminku lub majeranku

1 łyżeczka cukru Sposób przygotowania Przygotowanie kiszonej kapustyPrzepłuczcie kiszoną kapustę na sitku (najlepiej dwukrotnie). Następnie zalejcie warzywo dwoma szklankami wody i gotujcie na niewielkim ogniu z liściem laurowym i zielem angielskim przez około 25 minut. Dzięki temu będziecie mieć pewność, że jest miękka. Ostudzoną i odsączoną z nadmiaru płynu kapustę posiekajcie. Przygotowanie pozostałych składnikówWsypcie suszone grzyby do garnka, zalejcie je szklanką letniej, przegotowanej wody i poczekajcie aż zmiękną (około godziny). Następnie pogotujcie je na małym ogniu w wodzie, w której się moczyły przez około 15-20 minut. Odcedźcie grzyby z nadmiaru wody i większe egzemplarze pokrójcie na mniejsze kawałki. Nie wylewajcie powstałego wywaru. Może się przydać do innych wigilijnych potraw. Obierzcie z łupin cebulę i drobno pokrójcie. Ugotujcie makaron w lekko osolonej wodzie. Przygotowanie kapusty kiszonej z grzybamiRozgrzejcie olej na patelni i podsmażcie na nim cebulę (powinna się tylko lekko zarumienić) przez około 5-10 minut. Wrzućcie na patelnię kapustę i podsmażajcie całość przez około pięć minut. Potem dodajcie przyprawy i grzyby. Podsmażajcie wszystko przez kolejną minutę. Podawanie łazanek z kapustą i grzybamiGorącą kapustę z grzybami wymieszajcie z łazankami i podawajcie na stół.

Jak zrobić domowe łazanki?

Przygotowanie domowych łazanek nie jest skomplikowane. Wystarczą cztery składniki – 250 gramów mąki, cztery jajka, woda i szczypta soli. Robienie makaronu zaczynamy od przesiania mąki. Potem do miski wbijamy dwa całe jajka oraz dwa żółtka. Na koniec dodajemy trochę wody (około ¼ szklanki). Łączymy ze sobą wszystkie składniki i wyrabiamy ciasto do momentu aż będzie elastyczne. Następnie zawijamy je w wilgotną ściereczkę i odkładamy, by odpoczęło na co najmniej godzinę (nie trzeba chować masy do lodówki). Po tym czasie rozwałkujemy ciasto na blacie lub stolnicy, podsypując mąką. W kolejnym kroku kroimy je na paski o szerokości dwóch centymetrów, a każdy z nich dzielimy na kawałki wielkości 2-3 cm. Na koniec gotujemy łazanki w osolonej wodzie przez 1-2 minuty (do momentu aż wypłyną na powierzchnię). Makaron przekładamy na talerz za pomocą łyżki cedzakowej i od razu mieszamy z kapustą i grzybami.

Z czym podawać domowe łazanki?

Łazanki domowej roboty można łączyć nie tylko z kapustą i grzybami. Świetnie pasują również do słodkich dodatków. Kluski z makiem też często goszczą na moim wigilijnym stole. Są pyszne i mogą konkurować zarówno z tradycyjnymi, jak i mniej standardowymi ciastami na Boże Narodzenie.

