Ciasta na Boże Narodzenie. Na liście przysmak, który zrobisz w 10 minut

Na naszej liście znalazły się zarówno tradycyjne ciasta na Boże Narodzenie, jak i te mniej standardowe, które nie wymagają dużego wysiłku. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które nie mają zbyt wiele czasu i potrzebują sprawdzonych przepisów na „ostatnią chwilę”.

Makowiec



To ciasto uchodzi za trudne w przygotowaniu, ale to tylko pozory. Zobacz, jak je przyrządzić. Szybko, prosto i bez większego wysiłku.

Sernik



Puszyste ciasto z masą serową ma wielu wielbicieli przy świątecznym stole zarówno wśród przedstawicieli młodszego, jak i starszego pokolenia.

Jagielnik



To wegańska odmiana tradycyjnego sernika. Ma znacznie mniej kalorii niż tradycyjne ciasto. Dlatego można się nim zajadać bez wyrzutów sumienia.

Szarlotka



W naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć szarlotki, która nieodłącznie kojarzy się ze świętami. Jabłka i cynamon. Trudno wyobrazić sobie lepszy duet.

Piernik



Piernik to kolejny symbol Bożego Narodzenia. Wbrew pozorom jest stosunkowo proste w przygotowaniu. Można go zrobić również z dodatkiem... warzyw

Ciasto ekspresowe z trzech składników



Nie masz zbyt wiele czasu na świąteczne przygotowania? W takim razie postaw na błyskawiczne ciasto świąteczne. Zrobisz je w 10 minut.

Ciasto chałwowe



Ten przysmak również przyrządzisz bardzo szybko. Nie wymaga pieczenia abi dużego wysiłku. Za to świetnie smakuje.

Jaką mąkę wybrać do pieczenia ciast na Boże Narodzenie?

Na rynku znajdziemy różne typy mąki. Do pieczenia ciast najlepiej nadają się produkty z oznaczeniem 450. Można ją wykorzystać do robienia biszkoptów oraz delikatnych wypieków, w których nie używa proszku do pieczenia ani innych spulchniaczy. Przy wyrabianiu ciast drożdżowych najlepiej sprawdza się mąka typu 550. A jeśli chcesz przygotować na Boże Narodzenie pierniczki z witrażykiem albo kruche ciasteczka, sięgnij po mąkę typu 650. Warto ją również wykorzystać przy robieniu cięższych wypieków, na przykład miodownika bądź piernika.

Jak jeść ciasta i nie przytyć?

Ciasta na Boże Narodzenie zwykle należą do najbardziej kalorycznych pozycji w świątecznym menu. Można je jednak łatwo odchudzić. Dobrym przykładem na potwierdzenie tej tezy jest jagielnik, czyli wegańska wersja tradycyjnego sernika, w którym ser ustępuje miejsca kaszy jaglanej i orzechom. Warto wykorzystać też mąkę pełnoziarnistą zamiast pszennej, która zawiera więcej błonnika, który usprawnia pracę przewodu pokarmowego i przedłuża uczucie sytości. Należy pamiętać również o tym, by nie jeść ciast na pusty żołądek, ale po posiłku. Dzięki temu przyjmiemy jednorazowo mniejszą ilość kalorii. Nie wolno zapominać też o aktywności fizycznej. Nie chodzi o intensywne ćwiczenia. Pomóc w zgubieniu nadprogramowych kilogramów i utrzymaniu szczupłej sylwetki pomóc może już zwykły spacer. Liczy się systematyczność i konsekwencja w działaniu.

