Patent na idealnie kruche mięso. Wystarczy szklanka tego płynu, a będzie rozpływać się w ustach

Mięso smakuje najlepiej, gdy jest cudownie kruche i bardzo miękkie. Zdarzają się jednak kulinarne wpadki, gdy wychodzi ono twarde i niesmaczne. Istnieje prosty sposób, by tego uniknąć. Wystarczy, że wykorzystacie szybki i bardzo tani trik, a nigdy więcej nie będziecie się złościć podczas przygotowywania mięsa. Dodatkowo będzie ono pełne smakowitych soków.

Patent na obłędnie miękkie i kruche mięso

Podczas przygotowywania mięsa bardzo duże znaczenie ma marynata, czyli wstępny etap jego obróbki. Jeśli pominiecie tę czynność – wasze mięso może wyjść twarde lub zbyt wysuszone. Jak temu zapobiec? Najpopularniejszym sposobem jest moczenie go w mleku lub maślance, jednak istnieje też metoda, która jest jeszcze skuteczniejsza. Najlepiej sprawdzi się marynata, do której wykorzystacie tani i łatwo dostępny składnik. Chodzi o sok z ananasa. Choć z pozoru takie połączenie może wydawać się dość dziwne, to naprawdę działa. Wystarczy szklanka tego płynu, żeby mięso dosłownie rozpływało się w ustach.

W ananasie zawarte są kwasy oraz bromelaina, czyli enzym pomagający rozkładać białka. Dzięki temu rozluźniona zostaje struktura włókien mięsa, a przez to staje się ono bardziej kruche. Taka marynata sprawdzi się idealnie do różnego rodzaju mięs – karkówki, schabu, ale też kurczaka. Mięso stanie się delikatne, kruche, ale też bardzo soczyste.

Jak zmiękczyć mięso sokiem z ananasa?

Najprostszą metodą jest zalanie mięsa sokiem z ananasa (możecie wykorzystać świeży sok z tego owocu). Inny sposób polega na zblendowaniu kilku plasterków ananasa i zalaniu mięsa powstałym płynem. Zróbcie to około jedną lub dwie godziny przed planowanym pieczeniem. Jeśli zdecydujecie się dłużej trzymać mięso w takiej marynacie – jeszcze bardziej wzmocnicie efekt. Mięso dzięki temu nabierze też lekko słodkiego posmaku. Nie obawiajcie się jednak – owocowe nuty będą tylko subtelnie wyczuwalne.

Po zamarynowaniu mięsa w soku z ananasa natrzyjcie je swoimi ulubionymi przyprawami. Całość, czyli późniejsze smażenie, powinna przebiegać już tak, jak robicie to zwykle.

Inne sposoby na miękkie mięso

Istnieją też inne, skuteczne sposoby zmiękczania mięsa. Możecie do tego użyć również plastrów kiwi – efekt będzie taki sam, jak w przypadku ananasa. Podobnie zadziała również papaja lub mango. Innym patentem na zwiększenie kruchości mięsa jest również natarcie go sokiem z cytryny. Pamiętajcie, że w przypadku pieczenia chudego mięsa konieczne jest zastosowanie dodatku tłuszczu – możecie na wierzchu położyć na przykład kawałeczek masła. Koniecznie sprawdźcie też, jak prawidłowo kroić mięso. Możecie również wykorzystać sposób na obłędnie miękkie mięso do gulaszu.

