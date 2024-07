Odkąd dodaję te listki do kawy pozbyłam się wzdęć, a „mała czarna” smakuje jeszcze lepiej

Kawa i mięta to mało znane, ale bardzo udane zestawienie. Oba smaki doskonale ze sobą współgrają. Już kilka listków rośliny wystarczy, by nadać „małej czarnej” wyjątkowy charakter. Co więcej, przygotowanie napoju jest dziecinnie proste. Nie potrzebujesz do tego żadnych specjalnych sprzętów ani umiejętności. W kilka chwil przygotujesz aromatyczny „eliksir”, który doda ci energii, poprawi trawienie i zniweluje wzdęcia.

Jak zrobić miętową kawę?

W tej recepturze nie ma nic trudnego. Jedyne, co musisz zrobić to połączyć miętę i „małą czarną”. Możesz wybrać dowolny rodzaj kawy. Świetnie sprawdzi się zarówno rozpuszczalna, jak i ziarnista. Zachęcam jednak do mielenia ziaren na własną rękę. To bardziej pracochłonne, ale jednocześnie lepsze rozwiązanie. Warto bowiem zauważyć, że kawa rozpuszczalna często jest wytwarzana z surowca gorszej jakości, na przykład uszkodzonego czy nie w pełni dojrzałego.

Przepis: Kawa z miętą Napój świetnie smakuje, orzeźwia i usprawnia trawienie, Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Składniki 180 ml kawy

3-4 listki świeżej mięty

mleko (opcjonalnie) Sposób przygotowania Robienie kawy z miętąDo zaparzonej kawy wrzuć kilka listków mięty. Przemieszaj składniki i odczekaj 3-4 minuty. o tym czasie wyłów listki mięty i dodaj inne ulubione składniki, na przykład mleko i przyprawy. Podawanie kawyDo kawy możesz wrzucić kostki lodu (opcjonalnie). Napój udekoruj listkami mięty przed podaniem.

Wskazówka: Jeśli chcesz wzmocnić orzeźwiający smak kawy, możesz dodać do niego syrop miętowy albo inne ulubione składniki, na przykład cynamon czy kardamon. Doskonale smakuje zarówno na ciepło, jak i na zimno (z kostkami lodu).

Rada: Jeśli przygotowujesz kawę z ekspresu, wrzuć kilka listków mięty do filiżanki i zalej je małą czarną.

Jak działa kawa z miętą?

Kawa z miętą doskonale orzeźwia. Jednocześnie poprawia pracę przewodu pokarmowego. Zapobiega dolegliwościom gastrycznym, takim jak na przykład wzdęcia czy zaparcia. Wspiera też proces usuwania toksyn i szkodliwych produktów przemiany materii z organizmu. Pobudza wydzielanie soków żołądkowych, dzięki czemu ułatwia trawienie. Jednocześnie, podobnie jak zwykła mała czarna, dodaje energii do działania i niweluje zmęczenie oraz senność. Napój ten cieszy się dużą popularnością we Włoszech. Mieszkańcy słonecznej Italii wzbogacają miętowy przysmak o odrobinę pieprzu. Przyprawa działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie. Co więcej, przyspiesza spalanie kalorii i obniża poziom „złego cholesterolu”.

