Kawa po koreańsku zachwyciła mnie wyglądem i smakiem. Zobacz, jak zrobić w domu dalgona coffee

Kawa po koreańsku występuje pod wieloma różnymi nazwami, takimi jak na przykład frothy coffee, whipped coffee, lub fluffy coffee. Najbardziej znana jest jednak jako dalgona coffee. Napój ten swego czasu zyskał sporą popularność, głównie dzięki mediom społecznościowym. Internauci publikowali w sieci zdjęcia azjatyckiego przysmaku, zachęcając innych do jego wypróbowania. Na szczęście nie trzeba nigdzie wyjeżdżać, by tego dokonać. Kawę po koreańsku możesz z powodzeniem przygotować w domu. Zobacz, jak zrobić ją krok po kroku.

Jak przygotować kawę po koreańsku?

Kawa po koreańsku to tak naprawdę ciepłe mleko z kawowym kremem na wierchu. Przygotowuje się go na bazie zaparzonego espresso. Możesz też wykorzystać zwykłą kawę rozpuszczalną. Weź jedną łyżkę, dodaj 30 ml wody i 15 g cukru. Całość wymieszaj, a następnie ubijaj do momentu aż powstanie gęsty krem. Zrobienie dalgona coffee nie jest trudne, choć wymaga cierpliwości. Ubicie pianki na początku może zająć trochę czasu. Warto jednak nieco się natrudzić, bo efekt przechodzi najśmielsze oczekiwania.

Przepis: Dalgona coffee Kawa po koreańsku świetnie wygląda i wspaniale smakuje. Musisz jej spróbować Kategoria Napój Rodzaj kuchni Koreańska Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 1 Składniki 30 ml espresso

1 łyżka cukru

150 ml ciepłego mleka Sposób przygotowania Szykowanie kawyZaparzone espresso odstaw na kilka minut do lodówki. Schłodzony napój wlej do miski. Dosyp cukier. Wymieszaj całość i ubijaj za pomocą trzepaczki lub miksera. Składniki powinny dobrze się połączyć i utworzyć gęsty, jednolity krem o konsystencji podobnej do ubitych białek. Podawanie kawyWlej mleko do szklanki. Na wierzch wyłóż przygotowany wcześniej krem kawowy.

Rada: dalgona coffee możesz przygotować również na zimno. Wystarczy, że przed wlaniem mleka wrzucisz do szklanki kilka kostek lodu. Dzięki temu napój zyska bardziej orzeźwiający charakter.

Inne wersje dalgona coffee

Dużą popularnością wśród miłośników dalgona coffee cieszy się niebieska wersja tej kawy. By ją przygotować, nie potrzebujesz żadnych specjalnych barwników czy innych sztucznych dodatków. Wystarczy, że do składników na krem kawowy dodasz odrobinę naparu z klitorii ternateńskiej, czyli kwiatu groszku motylkowego. Jego kolor zabarwi piankę. Im większe ilości tego dodatku, tym mocniejszy efekt. Uważaj jednak, by nie przesadzić. W przeciwnym razie kawa po koreańsku zmieni swój smak. A przecież nie o to chodzi.

