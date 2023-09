Ciasto ze śliwkami bez zakalca. Jakich błędów nie popełniać?

Do ciast warto wykorzystywać owoce sezonowe. Teraz idealnie sprawdzają się do tego śliwki. Sezon na nie rozpoczyna się pod koniec lipca i trwa aż do października. W tym czasie możecie przygotować z nich wiele pyszności. W dodatku śliwki mają dużo właściwości zdrowotnych i świetnie smakują. Są pyszne na surowo, ale też w postaci przetworów, dodatków do ciast czy innych deserów. Jeśli macie mało czasu na pieczenie – koniecznie skorzystajcie z przepisu na szybkie ciasto ze śliwkami, będzie gotowe w niecałą godzinę. Możecie także przygotować domowe drożdżówki ze śliwkami i kruszonką.

Ciasto ze śliwkami bez zakalca

Gdy nadchodzi koniec lata to znak, że przyszedł czas na zrobienie ciasta śliwkowego. Dla wielu osób jest to nieodłączny element jesieni. Czasami jednak placek ten wychodzi z zakalcem – jest to zmorą wszystkich niedoświadczonych gospodyń domowych. Co zrobić, żeby temu zapobiec? Trzymajcie się następujących wskazówek:



Nie przesadzajcie z ilością owoców – jeśli ułożycie ich na cieście zbyt wiele, to będzie wtedy za ciężkie i nie wyrośnie.

– jeśli ułożycie ich na cieście zbyt wiele, to będzie wtedy za ciężkie i nie wyrośnie. Układajcie śliwki skórką do dołu – owoce, które będą położone miąższem do dołu puszczą sok, a to z kolei może utrudnić pieczenie.

– owoce, które będą położone miąższem do dołu puszczą sok, a to z kolei może utrudnić pieczenie. Użyjcie składników w temperaturze pokojowej (chyba że w przepisie jest napisane co innego) – przed przystąpieniem do pieczenia wyjmijcie więc wszystkie produkty wcześniej z lodówki i odczekajcie do momentu, aż nie będą już zimne.

(chyba że w przepisie jest napisane co innego) – przed przystąpieniem do pieczenia wyjmijcie więc wszystkie produkty wcześniej z lodówki i odczekajcie do momentu, aż nie będą już zimne. Suche składniki przesiejcie przez sito – będą się wtedy lepiej łączyć ze sobą, a ciasto wyjdzie lżejsze.

– będą się wtedy lepiej łączyć ze sobą, a ciasto wyjdzie lżejsze. Nie otwierajcie piekarnika podczas pieczenia – zmiany temperatury mogą niekorzystnie wpłynąć na ciasto i spowodować, że wyjdzie ono z zakalcem.

Ciasto z zakalcem nie jest szkodliwe dla zdrowia, jednak trzeba pamiętać, że takie mocno zbite i niedopieczone będzie ciężkostrawne, a więc lepiej jest nie jeść go w zbyt dużych ilościach.

Co zrobić, żeby śliwki nie opadały na dno ciasta?

Zdarza się, że śliwki są zbyt ciężkie, a w konsekwencji opadają na dno ciasta. Jest jednak prosty sposób, by temu zapobiec. W przypadku, gdy śliwki mają bardzo dużo soku w sobie – możecie obtoczyć je w mące, dzięki czemu ciasto nie namoknie zbyt mocno. Placek po upieczeniu będzie wtedy prezentować się naprawdę ładnie i apetycznie. Co więcej, dzięki temu zmniejszycie też ryzyko, że wyjdzie on z zakalcem. Zamiast mąki możecie użyć też niewielkiej ilości bułki tartej.

Ważne jest również, by po umyciu dokładnie osuszyć owoce na sicie. Możecie również wyłożyć je na papierowy ręcznik, który wchłonie nadmiar wody. Jeżeli śliwki są większych rozmiarów – pokrójcie je na mniejsze kawałki przed włożeniem do ciasta. Istotne jest też, jaki rodzaj śliwek wybierzecie. Najlepiej sprawdzą się dość twarde węgierki, które nie rozpadną się w trakcie pieczenia.

