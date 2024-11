Obłędnie chrupiące skrzydełka z kurczaka. Dodaję ten składnik i wychodzą lepsze niż z restauracji

Chrupiące skrzydełka z kurczaka to ulubiona przekąska wielu osób, są idealne na różne okazje. Tę potrawę można przygotować na kilka sposobów. Świetnie sprawdzi się jako danie główne, ale też tylko dodatek. Ważne jest, by w środku mięso było delikatne i soczyste, natomiast na zewnątrz takie skrzydełka powinny być cudownie chrupiące. Żeby uzyskać taki właśnie efekt, wystarczy, że zastosujcie prosty trik. Ja właśnie w ten sposób zawsze przygotowuję skrzydełka z kurczaka i każdy prosi o dokładkę.

Jak przygotować chrupiące skrzydełka z kurczaka?

Przygotowanie skrzydełek z kurczaka obtoczonych w pokruszonych płatkach kukurydzianych to doskonały sposób na chrupiące i aromatyczne danie. Warto je zamarynować przez co najmniej godzinę w ulubionych przyprawach, takich jak sól, pieprz, papryka, czosnek i inne zioła. Mięso będzie miękkie i soczyste, jeśli użyjecie też jogurtu. W międzyczasie można pokruszyć płatki kukurydziane na drobne kawałki – najlepiej w woreczku przy użyciu wałka do ciasta.



Przepis: Chrupiące skrzydełka kurczaka Zobaczycie, że skrzydełka z kurczaka będziecie robić już tylko z tego prrzepisu Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 4 Składniki 1, 5 kg skrzydełek z kurczaka

400 g jogurtu greckiego

350 g płatków kukurydzianych

czosnek granulowany

słodka mielona papryka

mielone chili

sól

olej do smażenia Sposób przygotowania Przygotowanie marynatyDo większej miski wlejcie jogurt grecki, wsypcie płaską łyżkę czosnku granulowanego, jedną łyżeczkę mielonej słodkiej papryki, a także pół łyżeczki mielonego chili. Włóżcie do takiej jogurtowej marynaty umyte i osuszone skrzydełka. Całość wymieszajcie tak, by każde skrzydełko było obtoczone marynatą. Miskę przykryjcie folią spożywczą i wstawcie do lodówki na godzinę. Obtaczanie skrzydełekSkrzydełka obtoczcie w pokruszonych płatkach kukurydzianych, a następnie posypcie odrobiną soli, słodkiej papryki i czosnku. Smażenie skrzydełekNa głębokiej patelni lub w garnku rozgrzejcie olej, a następnie smażcie skrzydełka. Róbcie to przez około 10 minut. Usmażone skrzydełka odkładajcie na deskę wyłożoną ręcznikiem papierowym.

Pyszne skrzydełka z kurczaka – porady

Bardzo ważne jest, by skrzydełka z kurczaka smażyć partiami na głębokim tłuszczu. Najlepiej róbcie to na dużej i głębokiej patelni. Uważnie obserwujcie też panierkę podczas tego procesu, by nie przysmażyć kurczaka zbyt długo (w przeciwnym razie wyjdzie niesmaczny, a może nawet przypalony). Usmażone skrzydełka wyjmujcie na ręcznik papierowy, który wchłonie nadmiar tłuszczu.

Jeśli chcecie, żeby wasze danie wyszło zdrowsze – przygotujcie je w innej wersji. Zamiast smażyć mięso, upieczcie je w piekarniku. Z kolei jeżeli macie ochotę, żeby wasze skrzydełka były jeszcze bardziej chrupiące – do pokruszonych płatków kukurydzianych dodajcie też pokruszone chipsy w swoim ulubionym smaku (my polecamy przede wszystkim paprykowe). Skrzydełka z kurczaka możecie serwować z sosem barbecue lub domowym sosem czosnkowym – doskonale podbije to ich smak. Takie danie możecie przyrządzić też „na słodko” z dodatkiem miodu lub „na ostro” z pikantnymi przyprawami, a więc każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy też coś dla osób, które nie jedzą mięsa – możecie nieco poeksperymentować i zrobić skrzydełka z kalafiora.

