Te kotlety z pyszną niespodzianką robią u mnie furorę. Zwykłe mielone nie mają z nimi szans

Kotlety mielone to tradycyjne danie polskiej kuchni, które gości na stołach nie tylko od święta, ale również na co dzień. Jednak nawet najbardziej lubiany przysmak może się znudzić. Dlatego warto od czasu do czasu nieco go urozmaicić. Ostatnio postanowiłam to zrobić. Dodałam do mięsa pewien nieoczywisty, choć znany wszystkim produkt. Połączenie obu składników okazało się prawdziwym „strzałem w dziesiątkę”. Teraz nikt już nie chce nawet patrzeć na standardowe mielone bez „twista”.

Czym urozmaicić kotlety mielone?

Sposobów na urozmaicenie kotletów mielonych nie brakuje. Można do nich dodać na przykład siemię lniane czy starte na tarce ogórki kiszone. Ja tym razem postawiłam jednak na zupełnie inny produkt. Sięgnęłam po żółty ser. Dzięki niemu przysmaki zyskują nie tylko na smaku, ale i soczystości. Masa staje się też bardziej zwarta.

Jaki ser żółty jest najlepszy do mielonych? W tym przypadku wiele zależy od osobistych preferencji. Możesz wykorzystać między innymi goudę. Natomiast jeśli chcesz, by kotlety miały bardziej wyrazisty charakter, wybierz cheddar. Z kolei ementaler nada im ciekawy, lekko orzechowy posmak. Co więcej, nic nie stoi na przeszkodzie, by wymieszać ze sobą różne rodzaje sera. Porada: ser żółty możesz też zetrzeć na tarce i dodać go do mięsa mielonego razem z pozostałymi składnikami, a całość wymieszać.

Przepis: Kotlety mielone „z niespodzianką” To sycące, a zarazem pyszne danie, idealne na obiad dla całej rodziny. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 691 w każdej porcji Składniki Na kotlety: 700 g mielonego mięsa wieprzowego

200 g żółtego sera

1 cebula

1 jajko

1 czerstwa bułka

sól

pieprz Dodatkowo: 250 ml mleka do namoczenia bułki

tłuszcz do smażenia

bułka tarta do obtoczenia kotletów Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówObierz i posiekaj drobno cebulę. Pokrój ser żółty na mniejsze kawałki (najlepiej w dużą kostkę), Namocz bułkę w mleku. Łączenie składnikówDo mięsa mielonego dodaj cebulę, jajko i odciśniętą bułkę. Dopraw całość solą i pieprzem, a następnie dokładnie wymieszaj. Formowanie kotletówPodziel mięsną masę na sześć części. Uformuj z nich okrągłe placki. Na środku każdego połóż kawałek sera. Zlep brzegi kotletów. Obtocz je następnie w bułce tartej. Smażenie kotletówSmaż kotlety na rozgrzanej patelni przez około 10 minut z każdej strony.

Najlepiej podawać kotlety od razu po usmażeniu.

O czym pamiętać, robiąc kotlety mielone?

Najlepiej zrezygnować z zakupu gotowego mięsa mielonego. Tego typu produkty zwykle mają w swoim składzie sporo zbędnych dodatków. Warto samodzielnie zmielić kawałek wieprzowiny w maszynce. Jeśli chcesz, możesz zrobić kotlety metodą „trzech jedynek” i połączyć ze sobą trzy gatunki mięsa – wieprzowe, wołowe i indycze. Dzięki tej „mieszance” będą jeszcze smaczniejsze. Pamiętaj, że nie musisz mielonych smażyć. Nic nie stoi na przeszkodzie, by je upiec. Wystarczy, że umieścisz te mięsne przysmaki na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, na każdym położysz niewielki kawałek masła, a całość wstawisz do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni (z włączoną funkcją termoobiegu) na około 20 minut.

