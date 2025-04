Genialny sos do sałatki z przepisu Katarzyny Bosackiej. Zrobisz go w minutę

Sałatki to doskonały dodatek do obiadu, ale równie dobrze sprawdzają się jako samodzielna, lekka przekąska. Są pełne witamin, minerałów i błonnika, a więc są idealnym elementem zdrowej diety. Można je komponować na wiele sposobów – od klasycznych warzywnych po bardziej sycące z dodatkiem białka, kasz czy orzechów. Ich różnorodność sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Niezwykle ważny jest też sos do sałatek – w końcu to on nadaje im wyrazistego smaku.

Pyszny i szybki sos do sałaty

Katarzyna Bosacka opublikowała na swoim Instagramie przepis na niezwykle smaczny, ale też bardzo szybki w przygotowaniu dressing do sałaty (lub różnego rodzaju sałatek). Przyrządzicie go z zaledwie kilku składników, które większość z was ma w swojej kuchni. Co więcej, możecie zrobić go w ostatniej chwili, ponieważ będzie gotowy w mgnieniu oka.

Przepis: Sos do sałatki Ten sos smakuje naprawdę obłędnie, a jego przygotowanie to pikuś Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 51 w każdej porcji Składniki olej rzepakowy

musztarda francuska

odrobina wody

miód

ząbek czosnku Sposób przygotowania Wymieszanie składnikówWlejcie do słoika pół szklanki oleju. Dodajcie 2 czubate łyżki musztardy i wlejcie 3-4 łyżki wody. Dodajcie 1 łyżeczkę miodu oraz przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku. Zamknijcie słoik i kilka razy nim potrząśnijcie.

Możecie przygotować też podwójną porcję, ponieważ ten dressing można później przechowywać (nawet poza lodówką). Jak podaje specjalistka – postoi on nawet tydzień i nadal będzie odpowiedni do spożycia. Ekspertka kulinarna zauważyła, że ci, którzy nie lubią czosnku (czyli jednego ze składników), mogą go pominąć, jednak jej zdaniem jest to nieodzowny produkt, by całość smakowała naprawdę dobrze. Zamiast oleju rzepakowego można użyć oliwy z oliwek – pamiętajcie jednak, że jest ona znacznie droższa.

Inne pomysły na szybki dressing

Proste i szybkie dressingi do sałatek to świetny sposób na podkreślenie smaku świeżych warzyw lub innych składników. Wystarczy kilka podstawowych produktów, takich jak oliwa z oliwek, sok z cytryny, musztarda czy jogurt, aby stworzyć aromatyczny sos. Klasyczny winegret z oliwy i octu balsamicznego, jogurtowy dressing z czosnkiem i ziołami czy miodowo-musztardowy sos to tylko niektóre z wielu możliwości. Przygotowanie ich zajmuje dosłownie minutę, a domowe dressingi są zdrowsze i smaczniejsze niż gotowe produkty ze sklepu. Jeśli macie ochotę na ekstremalnie szybki i pyszny dodatek do obiadu – przygotujcie surówkę z kapusty pekińskiej z genialnym sosem.

Czytaj też:

Polacy jej nie doceniają, a wystarczy szczypta, by metabolizm ruszył z kopytaCzytaj też:

Co zamiast ziemniaków? Ten niedoceniany składnik odchudza i wzmacnia organizm