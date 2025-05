Ten czekoladowy hit od dietetyczki robię w 10 minut. To mój numer jeden na diecie

Stosowanie rygorystycznych zakazów żywieniowych na diecie to prosta droga do tego, by szybko zniweczyć efekty odchudzania. Dlatego nie warto odmawiać sobie przyjemności nawet na diecie. Trzeba jednak wybierać mądrze produkty, które trafiają do jadłospisu. Dobrze jest zastępować wysokoprzetworzone słodycze samodzielnie przygotowanymi przekąskami. Ich zrobienie nie jest wcale takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Często wystarczy parę prostych składników i trochę wolnego czasu, by wyczarować coś pysznego. Ostatnio w moim domu furorę robi deser polecany przez znaną dietetyczkę – dr Paulinę Ihnatowicz. Świetnie smakuje, a w dodatku wspomaga zrzucanie nadprogramowych kilogramów. Sprawdź, w czym dokładnie tkwi jego sekret.

Jak zrobić czekoladowy deser z przepisu dietetyczki?

Przyrządzenie deseru polecanego przez dr Paulinę Ihnatowicz nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności kulinarnych. Z tym zadaniem doskonale poradzi sobie nawet osoba, która stawia w kuchni pierwsze kroki. Nie trzeba nawet włączać piekarnika czy mikrofalówki. Wystarczy połączyć poszczególne składniki w blenderze, a powstałą mieszankę wstawić do lodówki na 3-4 godziny, by stężała i zyskała odpowiednią konsystencję.

Przepis: Czekoladowy deser od dietetyczki Syci, świetnie smakuje, a w dodatku wspomaga odchudzanie Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 371 Składniki 85 g banana

150 g skyru naturalnego

10 g kakao

35 ml mleka (1.5% tłuszczu)

30 g nasion chia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj, obierz i pokrój banana Robienie deseruDo pokrojonego banana dodaj skyr, kakao i mleko. Zmiksuj wszystkie te składniki na gładką masę. Na koniec dorzuć nasiona chia i całość wymieszaj. Wykańczanie deseruWstaw deser do lodówki na 3-4 godziny. Przed podaniem udekoruj wedle uznania (opcjonalnie).

Wskazówka: Jeśli chcesz możesz śmiało udekorować swój deser, na przykład listkiem mięty, szczyptą kakao, odrobiną cynamonu, wiórkami gorzkiej czekolady albo ulubionymi owocami. Opcji jest mnóstwo.

Dlaczego czekoladowy deser sprawdzi się na diecie?

Ten prosty, czekoladowy deser jest nie tylko pyszny, ale i zdrowy. Jak zauważa dr Paulina Ihnatowicz jedna porcja ma około 16 g błonnika i 26 g białka. Te dwa makroskładniki odgrywają niezwykle znaczącą rolę w odchudzaniu. Pierwszy z nich przedłuża uczucie sytości po posiłku i usprawnia pracę jelit. Drugi działa podobnie, a w dodatku zwiększa efekt termiczny żywności (ang. Thermic Effect of Food, TEF), czyli ilość energii, jaką organizm zużywa na trawienie i pokarmu. W rezultacie przyswajamy mniej kalorii. Białko cechuje najwyższy TEF spośród wszystkich makroskładników.

