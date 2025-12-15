Tylko dziś 3+3 w Biedronce. Dobre masło można wziąć praktycznie za darmo

Najnowsza promocja Biedronki z pewnością przyciągnie do sieci tłumy łowców dobrych okazji. Jeśli chcesz do nich dołączyć i odciążyć domowy budżet, musisz się spieszyć. Akcja sieci trwa bowiem tylko jeden dzień. Sprawdź, kiedy iść na zakupy.

Co Biedronka rozdaje w gratisie?

W nowym tygodniu Biedronka rusza z akcją „3+3 gratis”. Sieć rozdaje za darmo wszystkie masła w kostkach po 200 gramów. Zasady promocji są banalnie proste – włóż do koszyka sześć opakowań smarowidła, a przy kasie zapłacisz wyłącznie za trzy z nich. Możesz brać produkty, jakie chcesz i łączyć je w dowolne „zestawy”. Pamiętaj jednak przy tym o jednej ważnej kwestii – tylko najtańsze spośród wybranych towarów będą objęte rabatem. Co więcej, przedstawiona oferta nie jest dostępna dla każdego. Została skierowana do „wybranych” klientów, czyli członków programu Moja Biedronka, którzy mają specjalną kartę lub aplikację na telefon. Nie zapomnij też o limicie wprowadzonym przez sieć. Na jedno konto lojalnościowe możesz dostać tylko 6 kostek masła (w tym trzy gratis).

Opisana promocja na masło trwa jeden dzień. Zaczyna się i kończy w poniedziałek, 15 grudnia 2025 roku. Jeśli więc chcesz uzupełnić domowe zapasy i zaoszczędzić, nie zwlekaj zbytnio z decyzją o zakupach. Smarowidło z pewnością będzie się rozchodzić jak świeże bułeczki, a sklepowe półki szybko opustoszeją.

Co jeszcze warto kupić w Biedronce?

Sieć obniżyła o ponad połowę cenę mleka UHT 3,2% Mlekovita Łączka. Za jeden litr tego nabiału zapłacisz teraz 1,49 zł, pod warunkiem że kupisz od razu sześć opakowań. W przeciwnym razie nie zaoszczędzisz, a koszt jednego kartonu wyniesie tyle, co zwykle, czyli 3,69 zł. Jeżeli chcesz skorzystać z tej oferty, musisz też posiadać aplikację Moja Biedronka. Akcja obowiązuje przez dwa dni. Kończy się we wtorek, 16 grudnia 2025 roku. Na jedno konto nie możesz nabyć więcej niż 12 sztuk mleka na jedno konto lojalnościowe. Tyle wynosi limit łączny w okresie trwania promocji.

Czytaj też:

Kiedyś jadła ją biedota, a dwory omijały. Dziś badacze mówią jasno: działa lepiej niż modne superfoodsCzytaj też:

Sernik i makowiec w jednym? W tym połączeniu można się zakochać od pierwszego kęsa