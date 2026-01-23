Te placki ziemniaczane sycą na dłużej. Karol Okrasa pokazuje prosty trik

Placki ziemniaczane można przygotować na milion różnych sposobów. Często jeden prosty składnik, by nabrały zupełnie nowego charakteru i zyskały ciekawszy smak. Jedni wzbogacają je o boczek, drudzy sięgają po starty żółty ser, a jeszcze inni stawiają na zioła. Opcji jest mnóstwo i nie trzeba się ograniczać wyłącznie do tradycyjnej receptury. Warto puścić wodze fantazji. Z „przełamywaniem” klasycznych przepisów świetnie radzi sobie Karol Okrasa. Placki ziemniaczane w jego wykonaniu zaskakują, między innymi za sprawą niecodziennego produktu, który ląduje w cieście.

Co Karol Okrasa dodaje do placków ziemniaczanych?

Znany kucharz dorzuca do nich dużą porcję posiekanych pistacji. Dzięki temu zyskują przyjemnie chrupiący „akcent”, który świetnie z miękkim ciastem. Jednocześnie sycą jeszcze bardziej niż zwykle. Warto pamiętać, że orzechy dostarczają korzystnych dla zdrowia tłuszczów jedno- i wielonienasyconych tłuszczów, które spowalniają opróżnianie żołądka. W rezultacie po posiłku czujemy się najedzeni przez dłuższy czas. W dodatku tłuszcz pobudza wydzielanie hormonów (m.in. cholecystokininy). Te wysyłają do mózgu sygnał o zaspokojeniu głodu. Białko i błonnik obecne w pistacjach również hamują nadmierny apetyt.

Przepis: Placki ziemniaczane Karola Okrasy Sycą na długo i zaskakują smakiem. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 200 w każdej porcji Składniki 300 g mączystych ziemniaków

1 jajko

150 g mąki pszennej

3 gałązki świeżego tymianku

100 g pistacji prażonych

szczypta pieprzu młotkowanego z kolendrą

biały pieprz

sól Dodatkowo: olej do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówObierz, umyj i pokrój ziemniaki na mniejsze cząstki. Następnie rozdrobnij je na przykład w blenderze. Robienie masy na plackiDo rozdrobnionych ziemniaków dodaj jajko, mąkę, sól, pieprz, posiekane listki tymianku, pieprz młotkowany, posiekane drobno pistacje, Całość dokładnie wymieszaj. Smażenie plackówNa rozgrzaną patelnię wykładaj porcje masy ziemniaczanej. Smaż na złoty kolor z obu stron.

Z czym podać placki ziemniaczane z pistacjami?

Te placki ziemniaczane doskonale komponują się z wieloma różnymi dodatkami. Możesz zaserwować je na przykład z gęstym jogurtem naturalnym, ulubionym sosem, gulaszem, kwaśną śmietaną czy cukrem. Karol Okrasa radzi jednak, by sięgnąć po inne, produkty. Stawia na dość niecodzienne połączenie smaków. Na każdym usmażonym już placku kładzie cienki kawałek papryczki chili. Na tym jednak nie poprzestaje. Dorzuca jeszcze powidła śliwkowe i kawałek camembert. Całość zapieka w piekarniku przez 30-45 sekund, by ser się nieco rozpuścił.

