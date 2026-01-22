W Lidlu do niedzieli „1+1 gratis” i „2+1”. Można brać, ile chcesz, klienci się obłowią

Kawa jest obecnie uznawana za dość drogi produkt, zwłaszcza że duża część z nas pije ten napój kilka razy dziennie. Dobrym rozwiązaniem jest więc kupowanie kawy na różnego rodzaju promocjach. W ten sposób można zrobić zapas bez przepłacania. Teraz jest do tego świetna okazja. Wystarczy zrobić zakupy w Lidlu.

Tania kawa w Lidlu

W sieci sklepów Lidl od 22 do 25 stycznia trwa promocja „1+1 gratis” na kawę mieloną marki „Bellarom Gold” 250 g. Oznacza to, że przy zakupie jednego opakowania drugie takie samo dostaniesz całkowicie za darmo. Za pół kilograma kawy, czyli dwa opakowania, czyli pół kiograma, zapłacisz jedynie 19,99 zł. Nie musisz skanować kuponu, a rabat naliczy się automatycznie. Sieć nie narzuca żadnych limitów, więc możesz kupić kilka opakowań na zapas – ale pamiętaj, by brać parzystą liczbę.

Jeśli kupisz więcej kawy, pamiętaj o jej odpowiednim przechowywaniu, inaczej straci swój cudowny aromat. Należy trzymać ją w szczelnie zamkniętym pojemniku, z dala od światła, wilgoci oraz wysokiej temperatury.

Co jeszcze warto kupić w Lidlu do 26 stycznia?

Podczas zakupów możesz skorzystać z innych promocji. Ser mozzarella marki „Pilos” kupisz w ramach oferty „2+1 gratis”, czyli płacąc za dwa opakowania, będziesz mieć trzy. Rabat naliczy się po zeskanowaniu aplikacji. Ta promocja również trwa do 25 stycznia. Ten ser warto włączyć do swojej diety, ponieważ jest naturalnym źródłem probiotyków i wspiera prawidłową pracę jelit. Jest też bogaty w białko oraz wapń, które są niezbędne do zachowania zdrowia.

Do 25 stycznia opłaci się także włożuć do koszyka jaja ściółkowe (wielkość A, klasa M) „Złota Nioska”, ponieważ przy zakupie dwóch opakowań za każde z nich zapłacisz o 25 procent taniej. Cena zamiast 10,99 zł wyniesie jedynie 8,24 zł. Obowiązuje jednak limit czterech opakowań na kupon w aplikacji Lidl Plus.

Pamiętaj też, że jeśli najbliższa niedziela (25 stycznia) jest niedzielą handlową, tego dnia także zrobisz zakupy.

