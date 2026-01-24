Czekoladowy deser na zimowe popołudnie. Szybki, prosty i poprawia humor

W zimowe dni warto o siebie zadbać. Zazwyczaj mamy wtedy mniej energii, a dodatkowo co jakiś czas dopada nas przeziębienie. Mróz, częsty brak słońca i krótszy dzień sprawiają, że borykamy się też z obniżonym nastrojem. W takiej sytuacji dobrze jest zafundować sobie jakąś małą, kulinarną przyjemność. Ja w takie zimowe weekendy często przygotowuję szybki deser, przez który moje kubki smakowe „szaleją”. Dodatkowo moja rodzina uwielbia tę słodką przekąskę.

Przepis na ekspresowy deser

Chodzi o budyń czekoladowy z kaszy jaglanej. Wychodzi on cudownie gęsty o intensywnym smaku. Doskonale zastępuje gotowe budynie w torebkach, które można dostać w sklepie. Choć ich przygotowanie jest prostsze, to zazwyczaj są one pełne sztucznych dodatków, a więc jest to znacznie mniej zdrowa opcja. Dodatkowo dzięki kaszy jaglanej ten budyń jest bardziej sycący. Jego przyrządzenie jest naprawdę proste, a więc bez problemu poradzą sobie również osoby bez doświadczenia w kuchni.

Przepis: Czekoladowy budyń Pokochałam przepis na ten deser. Jest prosty i szybki, a więc idealny. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 350 w każdej porcji Składniki ½ szklanki kaszy jaglanej

1 szklanka wrzącej wody

szczypta soli

2/3 szklanki jogurtu naturalnego

40 g gorzkiej czekolady, roztopionej

1,5–2 łyżki cukru trzcinowego lub syropu z agawy/miodu Sposób przygotowania Przygotowanie kaszyPrzepłucz kaszę jaglaną pod ciepłą wodą kilka razy i dokładnie odcedź. Wsyp kaszę do garnka z wrzącą wodą, dodaj szczyptę soli i doprowadź do ponownego zagotowania. Zmniejsz ogień, przykryj garnek i gotuj ok. 15 min, aż woda się wchłonie i kasza będzie miękka. Jeśli podczas gotowania woda całkowicie wyparuje za szybko, możesz dolać 2 łyżki wody. Jeszcze gorącą kaszę wrzuć do blendera i miksuj, aż powstanie gładka masa bez grudek. Mieszanie składnikówDo zmiksowanej kaszy dodaj jogurt, roztopioną czekoladę i słodzik. Ponownie zmiksuj, aż masa będzie gładka i kremowa — o konsystencji budyniu. Rozlej budyń do miseczek, udekoruj. Budyń świetnie smakuje na ciepło, ale możesz go też schłodzić (wtedy zgęstnieje).

Aby pozbyć się charakterystycznej goryczki, przed gotowaniem przelej kaszę na sicie najpierw zimną, a potem wrzącą wodą. Jeśli chcesz uzyskać bardziej płynną konsystencję deseru, dodaj więcej jogurtu lub mleka. Świetnymi dodatkami do takiego budyniu są świeże owoce i orzechy.

Dwa zdrowe składniki budyniu

Jednym ze składników tego budyniu jest kasza jaglana, która na stałe powinna zagościć w naszym jadłospisie. Jest to skoncentrowane źródło składników odżywczych. Zawiera między innymi krzem, który jest kluczowy dla kondycji stawów, kości oraz wyglądu skóry, włosów i paznokci. Jest też bogata w magnez oraz witaminy z grupy B, które wspierają prawidłową pracę układu nerwowego. Jest również naturalnie bezglutenowa, dlatego sprawdzi się w diecie osób, które nie tolerują tego składnika. Zawiera też antyoksydanty, które chronią organizm przed nadmiarem wolnych rodników. W konsekwencji opóźnia to procesy starzenia się, ale także chroni przed wieloma chorobami. To też bogactwo białka oraz błonnika pokarmowego, który wspiera prawidłową pracę jelit i sprawia, że czujemy się dłużej syci.

Kolejnym cennym składnikiem jest gorzka czekolada. Jest ona zdrowa przede wszystkim z uwagi na flawonoidy, które działają silnie przeciwzapalnie, obniżają ciśnienie krwi i wspierają ochronę układu sercowo-naczyniowego. To też świetne źródło magnezu i żelaza, które poprawiają funkcje poznawcze.

