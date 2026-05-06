Koniec z olejem. Kultowy patent na mielone wymaga tłuszczu, którego używały nasz babcie

Kotlety mielone to prawdziwa klasyka polskiej kuchni. Proste, domowe danie, które od pokoleń gości na naszych stołach. Kojarzą się z ciepłem rodzinnego domu i pysznym obiadem. W mojej rodzinie najlepsze kotlety mielone zawsze robiła moja babcia – idealnie doprawione, soczyste i z chrupiącą skórką. Do dziś ich smak przywołuje we mnie wspomnienia wspólnych posiłków i beztroskich chwil spędzonych razem przy stole.

Na jakim tłuszczu smażyć kotlety mielone?

Trikiem na naprawdę wyborne mielone jest usmażenie ich na smalcu. To powrót do kulinarnych korzeni, który naprawdę potrafi odmienić smak tej potrawy. Smalec charakteryzuje się wysokim punktem dymienia (ok. 190–200°C), co pozwala na szybkie zamknięcie porów mięsa. Dzięki temu sok zostaje wewnątrz, a kotlety po usmażeniu są niezwykle soczyste, a nie wysuszone. Wyraźnie też czuć różnicę w smaku. Jest bardziej intensywny.

Wielu mistrzów kuchni rekomenduje też smażenie mielonych na smalcu z niewielkim dodatkiem masła klarowanego pod koniec procesu. Takie połączenie zapewnia idealny balans między chrupkością a maślanym wykończeniem.

Czy smażenie na smalcu jest niezdrowe?

Częste smażenie na smalcu budzi pewne wątpliwości z punktu widzenia zdrowia. I słusznie. Smalec jest bogaty w tłuszcze nasycone, których nadmierne spożycie może podnosić poziom „złego” cholesterolu LDL i zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

W praktyce kluczowe znaczenie ma ilość i częstotliwość. Okazjonalne używanie smalcu do smażenia nie powinno stanowić dużego problemu u zdrowej osoby, ale regularne, częste spożywanie potraw smażonych na tłuszczach nasyconych nie jest zalecane przez ekspertów. Spróbuj więc zachować balans i na takie kotleciki usmażone na smalcu pozwalać sobie tylko co jakiś czas. Niech to będzie małym kulinarnym świętem w twojej kuchni. Pamiętaj również, że samo smażenie (niezależnie od tłuszczu) zwiększa kaloryczność potraw.

