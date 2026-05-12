Proste i puszyste ciasto bez cukru. Ten klasyk z PRL-u robię inaczej niż wszyscy

Choć czasy PRL-u już dawno minęły, wiele osób z sentymentem wraca do smaków dzieciństwa i domowej kuchni sprzed lat. Popularne w tamtym okresie dania obiadowe, takie jak kotlet mielony, pyzy, gołąbki czy fasolka po bretońsku, do dziś goszczą na polskich stołach. Kojarzą się z prostotą oraz domowym ciepłem. Równie dużą popularnością cieszą się tradycyjne słodkości – blok czekoladowy, szyszki z ryżu preparowanego, wafle z masą kakaową. Chętnie sięgam po te przepisy nie tylko ze względu na ich smak, ale także dlatego, że przypominają mi dzieciństwo. Z tym okresem kojarzy mi się też ciasto zebra, które przygotowywała moja mama.

Przepis na ciasto z PRL-u

Ciasto zebra to jeden z najbardziej rozpoznawalnych domowych wypieków, który cieszył się ogromną popularnością już w czasach PRL-u. Charakterystyczny wzór przypominający paski zebry powstaje dzięki naprzemiennemu nakładaniu jasnego i kakaowego ciasta, co sprawia, że wypiek prezentuje się bardzo efektownie. To proste i niedrogie ciasto do dziś chętnie przygotowywane jest w polskich domach. Ja jednak robię je nieco inaczej, ponieważ nie dodaję cukru.

Przepis: Ciasto zebra To ciasto smakuje naprawdę doskonale, a robi się je bez trudu. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 10 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 204 w każdej porcji Składniki Jasna masa: 4 jajka w temperaturze pokojowej

150 g erytrytolu

50 g roztopionego masła

200 g mąki migdałowej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

½ łyżeczki sody

szczypta soli

opcjonalnie 1 łyżeczka wanilii lub cynamonu Ciemna masa: ⅓ przygotowanego jasnego ciasta

1 łyżka kakao

2 łyżki mleka lub śmietanki Sposób przygotowania Robienie jasnej masyJajka ubij z erytrytolem na jasną, puszystą masę. Powoli wlej przestudzone masło i krótko zmiksuj. W osobnej misce wymieszaj mąkę migdałową, proszek do pieczenia, sodę i sól. Dodaj suche składniki do masy jajecznej i delikatnie połącz. Przygotowanie ciemnej masyOkoło ⅓ ciasta przełóż do drugiej miski. Dodaj kakao i mleko, wymieszaj do uzyskania gładkiej masy. Wylewanie ciastaNa środek formy nakładaj naprzemiennie po 2–3 łyżki jasnego i ciemnego ciasta. Masa będzie się sama rozchodzić, tworząc charakterystyczne paski.v PieczenieRozgrzej piekarnik do 180°C (góra–dół). Formę wyłóż papierem do pieczenia. Piecz około 50— 55 minut — do suchego patyczka. Po upieczeniu pozostaw ciasto do lekkiego ostudzenia, a następnie wyjmij z formy. Jeśli chcesz przygotować polewę: rozpuść czekoladę z masłem w kąpieli wodnej i polej wystudzone ciasto.

Praktyczne wskazówki

Przed przygotowaniem ciasta wyjmij wcześniej wszystkie składniki z lodówki, żeby miały temperaturę pokojową. Dotyczy to szczególnie jajek i mleka. Dzięki temu masa będzie bardziej puszysta i nie zwarzy się podczas mieszania. Mąkę migdałową dobrze jest wcześniej przesiać albo rozgnieść grudki dłonią.

Najważniejszym etapem jest dokładne ubicie jajek z erytrytolem. Masa powinna być bardzo jasna, gęsta i napowietrzona, dlatego najlepiej ubijać ją przez około 7–8 minut. Roztopione masło powinno być lekko przestudzone. Wlewaj je cienką strużką podczas miksowania, ponieważ zbyt gorące może sprawić, że masa się zetnie. Po dodaniu suchych składników nie mieszaj już długo mikserem. Lepiej zrobić to delikatnie szpatułką, żeby ciasto pozostało lekkie i puszyste. Po upieczeniu zostaw ciasto na kilkanaście minut w foremce, ponieważ keto wypieki są bardziej delikatne niż tradycyjne. Najlepiej kroi się dopiero po całkowitym wystudzeniu.

