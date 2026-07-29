To ciasto robię z 3 składników. Bez mąki i cukru, a pyszne i syci na długo

Tradycyjne ciasta często przeczą idei odchudzania. Zwykle zawierają sporo cukru i „pustych kalorii”. Dlatego wiele osób na diecie redukcyjnej wykreśla tego typu słodkości z jadłospisu. Ja sobie ich nie odmawiam. „Numerem jeden” na mojej liście słodkości jest ciasto kokosowe. Nie chodzi jednak o klasyczny wypiek na bazie mąki pszennej, mleka czy masła. Do przygotowania tego deseru wykorzystuję jedynie trzy proste i tanie składniki, które bez trudu znajdziesz w każdym supermarkecie lub większym sklepie spożywczym.

Ekspresowe ciasto idealne na redukcję

Sekretem tego przysmaku jest połączenie jogurtu naturalnego, jajek i wiórków kokosowych. Wystarczy dokładnie wymieszać wszystkie składniki, a powstałą masę wstawić do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni Celsjusza na około pół godziny. Ciasto jest pyszne i dostarcza solidnej porcji białka. Dzięki temu już niewielki kawałek syci na długo, zaspokaja apetyt na słodycze i pomaga ustabilizować stężenie glukozy we krwi. Może więc pomóc w kontrolowaniu wagi.

Przepis: Ciasto kokosowe z 3 składników Ten ekspresowy deser zrobisz bez miksera. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 205 w każdej porcji Składniki 3 duże jajka

200 g jogurtu greckiego lub skyra

200 g wiórków kokosowych Sposób przygotowania Szykowanie masyWrzuć jajka, jogurt oraz wiórki kokosowe do głębokiej miski. Wymieszaj wszystko dokładnie za pomocą łyżki lub szpatułki na jednolitą masę. Pieczenie ciastaPrzełóż przygotowaną masę do niewielkiej formy wyłożonej papierem do pieczenia. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i piecz przez około 30 minut. Studzenie i podawanieWyjmij wypiek z piekarnika i odstaw do całkowitego ostygnięcia. Pokrój na równe kawałki i serwuj z ulubionymi dodatkami prosto na stół.

Ciasto kokosowe bez mąki i cukru – propozycja podania

Ten trzyskładnikowy specjał sam w sobie smakuje wyśmienicie i nie wymaga żadnych „ulepszeń”. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by podać go z ulubionymi dodatkami. Dobrze sprawdzą się na przykład owoce (maliny, borówki, truskawki, brzoskwinie, morele itp.). Możesz też śmiało wykorzystać prażone płatki migdałów lub posiekane orzechy. Jeśli chcesz posyp wierzch ciasta cukrem pudrem, ciemnym kakao, kawałkami gorzkiej czekolady, cynamonem cejlońskim lub wiórkami kokosowymi. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, co masz w danej chwili pod ręką. Pamiętaj jednak, że tego typu dodatki podnoszą kaloryczność deseru.

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