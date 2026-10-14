Zapomnij o mące. Zrobiłam te placuszki w 20 minut i cała rodzina prosi o powtórkę

Domowe, pyszne placuszki są świetnym pomysłem na kolację lub śniadanie. Są naprawdę proste w przygotowaniu, do tego smaczne i sycące. Takie danie idealnie sprawdza się zwłaszcza o tej porze roku, gdy mamy ochotę głównie na ciepłe posiłki, które rozgrzeją nas na przykład po powrocie do domu lub o poranku.

Przepis na placuszki z twarogu bez mąki

Uwielbiam te placuszki, a najlepsze jest to, że do ich przygotowania nie trzeba wykorzystywać ani grama mąki. Przyrządza się je z twarogu, jajek, dodaje się także budyń waniliowy (koniecznie wybierz ten bez cukru), a także czubatą łyżkę mielonych migdałów oraz odrobinę proszku do pieczenia. Twaróg jest źródłem białka i sprawia, że placuszki mają delikatną konsystencję. Jajka pomagają połączyć wszystkie składniki, a budyń waniliowy nadaje im przyjemny aromat i subtelną słodycz.

Jeśli twaróg wydaje ci się zbyt wilgotny, to odsącz go z nadmiaru serwatki, by masa nie była zbyt rzadka. Placuszki smaż na niewielkim ogniu. W przeciwnym razie mogą szybko przypalić się z wierzchu, a w środku pozostać surowe. Postaraj się także formować mniejsze porcje. Jeśli placuszki będą malutkie, to łatwiej ci je będzie przewracać na patelni. Dla mnie osobiście jest to bardzo ważne, ponieważ często mam problem z tym, że te placki się rozwalają na patelni. Gdy jednak trzymam się zasady „małych porcji”, zawsze wychodzą idealne. Nie przewracaj ich też zbyt wcześnie. Poczekaj, aż spód się zetnie i zarumieni, wtedy placuszki będą mniej podatne na rozpadanie.

Jeśli masa będzie zbyt rzadka, dodaj odrobinę mielonych migdałów i odczekaj kilka minut. Dzięki temu placuszki łatwiej będzie usmażyć bez dodatku mąki.

Przepis: Placki z twarogu bez mąki Te placuszki są naprawdę obłędnie pyszne. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 206 w każdej porcji Składniki 250 g twarogu półtłustego

2 jajka

40 g budyniu śmietankowego bez cukru (jedno opakowanie)

1 czubata łyżka mielonych migdałów

¼ łyżeczki proszku do pieczenia

odrobina oleju do smażenia

1 łyżeczka cukru Sposób przygotowania Przygotuj twarógRozgnieć go widelcem w misce, a następnie dodaj jajka i cukier. Wymieszaj do połączenia składników. Zrób masęDodaj proszek budyniowy, mielone migdały i proszek do pieczenia. Dokładnie wymieszaj, aż powstanie gęsta masa. Rozgrzej patelnięPosmaruj ją niewielką ilością oleju i ustaw mały lub średnio-mały ogień. Uformuj placuszkiNakładaj masę łyżką, tworząc niewielkie, okrągłe porcje. Usmaż placuszkiSmaż przez około 3–4 minuty z jednej strony, następnie delikatnie obróć i smaż kolejne 1–2 minuty. Placuszki powinny być złociste z obu stron i ścięte w środku.

Pomysły na inne szybkie placuszki

Takie placuszki można przygotować na wiele innych, ciekawych sposobów. Ja jestem fanką cudownie słodkich placków bananowych. Robię je bez użycia cukru, ponieważ te owoce same w sobie są słodkie. Najlepiej postawić na mocno dojrzałe banany. Ciekawym pomysłem są również placuszki owsiane z jabłkiem i cynamonem. Idealnie sprawdzą się na typowo jesienne śniadanie. Miłośnicy bardziej kremowych smaków mogą wypróbować placuszki jogurtowe lub na bazie serka wiejskiego. One z kolei są delikatne i miękkie w środku.

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