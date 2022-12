Nie używaj takiej deski do krojenia ryby! To fatalny wybór

Ważne jest nie tylko jakie produkty podajemy na stół, ale również to, w jaki sposób i przy użyciu jakich narzędzi je przygotujemy. Okazuje się, że w przypadku potraw z ryb niezwykle istotny jest wybór deski do krojenia. Chodzi nie tylko o to, żeby zapach krojonej ryby nie pozostawał na desce i nie przechodził na inne składniki. Drobne zakamarki tworzące się podczas krojenia ułatwiają wejście drobnoustrojom i bakteriom. Skażenie nimi żywności może doprowadzić do zatrucia pokarmowego.

Drewniana deska do krojenia czy ceramiczna?

Eksperci podpowiadają, żeby do krojenia ryb wybierać ceramiczną lub szklaną deskę. Nie chłoną one zapachów, nie zostają na nich resztki ryby, łatwiej więc zadbać o higienę przyrządzania posiłków. Wystarczy po użyciu przetrzeć deskę płynem do mycia naczyń i spłukać pod bieżącą wodą. Drewniana deska do krojenia ryb lub miękka deska plastikowa są najgorszym wyborem. Długo utrzymuje się na niej zapach ryby. A drobne zakamarki, które tworzą się podczas krojenia, ułatwiają wnikanie kawałków ryby. Jeśli używamy takiej deski kolejny raz, może to doprowadzić do skażenia innych produktów i zatrucia pokarmowego.

Jak wyczyścić drewnianą deskę do krojenia?

Czyszczenie drewnianych czy bambusowych desek nie należy do najłatwiejszych zadań. Jeśli jednak chcemy, żeby służyły przez dłuższy czas, warto zadbać o nie. Najlepiej po każdym użyciu przemyć deskę ciepłą wodą z gąbką nasączoną płynem do zmywania naczyń. Nie należy zostawiać na niej resztek jedzenia, bo potem trudno je usunąć.

Do czyszczenia plam użyj soku z cytryny!

Plamy na drewnianych powierzchniach, na przykład te po soku z buraka, łatwo można wyczyścić sokiem z cytryny lub pastą na bazie sody oczyszczonej. Dobrze sprawdza się też mikstura z soku z imbiru wymieszanego z łyżeczką octu. Preparat należy nałożyć na plamę i pozostawić na ok. 30 minut. Potem umyć deskę wodą.

Czytaj też:

Chcesz przyrządzić śledzie pod pierzynką? Ich smak zależy od rodzaju śmietanyCzytaj też:

Jak pozbyć się zapachu smażonej ryby? Wykorzystaj trik z jabłkiem i pastą do zębów