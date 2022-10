Chcesz obniżyć poziom cholesterolu? Wypij codziennie szklankę tego soku

Jeśli codziennie będziesz pić sok z selera naciowego, zielonego ogórka, świeżego imbiru i mięty, jest duża szansa, że poziom tzw. „złego” cholesterolu w twoim organizmie spadnie – wskazuje dietetyk.

„Cholesterol to niezwykle ważny pierwiastek potrzebny do utrzymania równowagi hormonalnej. Staje się problemem, gdy „zły” cholesterol (LDL, VLDL i triglicerydy) wyprzedza „dobry” cholesterol (HDL). To zwiększa ryzyko problemów z sercem, ponieważ może zatykać ściany tętnic i zaburzać przepływ krwi. Wysoki poziom cholesterolu może również prowadzić do otyłości, cukrzycy i bólów stawów” – wskazuje dietetyk Ishti Saluja.

Sok z selera naciowego, ogórka, imbiru i mięty

Sok z selera naciowego, ogórka, imbiru i mięty jest bogaty w składniki odżywcze i przeciwutleniacze. Optymalizuje pracę wątroby, dzięki czemu zmniejsza produkcję cholesterolu LDL. Przygotowanie koktajlu jest niezwykle proste. Należy zmieszać ze sobą dwie gałązki selera naciowego, zielony ogórek, odrobinę świeżego imbiru lub imbiru w proszku, kilka listków mięty oraz dodać pół szklanki wody i szczyptę soli himalajskiej. Najlepiej działa, jeśli wypijesz go natychmiast po przyrządzeniu – doradza dietetyk.

Sprawdź, jakie jeszcze produkty obniżają poziom „złego” cholesterolu

Jedz produkty bogate w błonnik!



Błonnik pomaga usunąć cholesterol z organizmu i zapobiega ponownemu wchłanianiu go przez organizm do krwiobiegu. Dobrym źródłem błonnika są m.in.: zielone warzywa, moczone przez noc nasiona chia i lnu, produkty pełnoziarniste, jagody.



Zwiększ ilość białka w diecie!



Zwiększenie spożycia białka oraz zwiększenie aktywności fizycznej (trening siłowy, spacery, pilates, joga) pomaga zwiększyć poziom cholesterolu HDL, jednocześnie zmniejszając poziom LDL („złego” cholesterolu). Czyste źródła białka to m.in.: ciecierzyca, jajka, łosoś, fasolka szparagowa, kiełki i krewetki.



Zwiększ spożycie zdrowych tłuszczów

Wysoki poziom cholesterolu nie oznacza, że ​​nie możesz spożywać tłuszczów. Zdrowe tłuszcze są doskonałym źródłem kwasów omega 3, które poprawiają kondycję serca. Włącz do swojej diety produkty spożywcze, takie jak: awokado, łosoś, oliwa z oliwek, orzechy i nasiona, aby wzmocnić serce i obniżyć poziom LDL.



Jedz banany

Bogate w potas i błonnik banany pomagają utrzymać równowagę cukru we krwi, zmniejszają apetyt na jedzenie i blokują wchłanianie cholesterolu z jelit do krwiobiegu.



Z umiarem jedz czarną czekoladę

Kakao zawiera flawonoidy, grupę związków, które mają właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne oraz pomagają kontrolować poziom cholesterolu. Jak wynika z badań, jedzenie produktów z ciemnej czekolady z umiarem jest korzystne dla zdrowia. Jednak nadmierne spożycie może być szkodliwe, ponieważ czekolada zawiera również tłuszcze nasycone i cukier.Czytaj też:

