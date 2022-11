Monotonia, przejadanie się, otyłość. Tak jedzą polscy pracownicy

Polscy pracownicy oceniają swój jadłospis jako monotonny. Do przejadania się przyznaje się 41% pracowników. Często zbyt duże posiłki zjada 36% przebadanych kobiet i niemal co drugi mężczyzna. Parametry nadwagi i otyłości zwiększyły się o 2 punkty procentowe w porównaniu do 2020 roku.

W ciągu ostatnich 24 miesięcy 46% badanych pracowników zmieniło sposób odżywiania się1. Mniej niż połowa (dokładnie 44% osób) robiło to pod okiem dietetyka bądź lekarza. Często zatem próby zmiany podejmowane były na własną rękę, co jak się okazało, wiązało się z niższą skutecznością w grupie szczególnie potrzebującej. Obecność dietetyka w procesie zmiany nawyków żywieniowych w grupie osób z nadwagą i otyłością zwiększyła skuteczność o połowę. Osoby radzące sobie z nadwagą na własną rękę osiągały zdecydowany efekt w 32% przypadków, a pod opieką dietetyka zdecydowaną skuteczność deklarowało już 48% będących na diecie respondentów. Nadwaga i otyłość – realny problem zdrowotny Według klasyfikacji ICD-10 otyłość jest jednostką chorobową, która przyczynia się do rozwoju kolejnych chorób. Społecznie jednak o wiele częściej nadwagę i otyłość rozpatruje się w kategoriach problemów natury sylwetkowej, a nie zdrowotnej. Mimo takiego działania subiektywna ocena stanu zdrowia maleje wraz z rosnącym BMI. Istotnym jest również fakt, że spadek samooceny stanu zdrowia jest wyższy wśród młodszych respondentów. Nadwaga to problem 27% ankietowanych. Z otyłością zmaga się 12%, natomiast niedowaga dotyczy 5% badanych. Wśród kobiet 22% ma nadwagę, a 8% otyłość. Wśród mężczyzn względem roku 2020 odnotowaliśmy spadek osób z nadwagą z 40% na 37% i wzrost otyłości z 17% na 20% respondentów. – Masa ciała rośnie z wiekiem. W coraz starszych grupach respondentów rośnie ilość osób z nadwagą i otyłością. Mężczyźni częściej cierpią na nadwagę i otyłość niż kobiety. Nie jest to zaskoczenie, zważywszy na fakt, że panowie znacznie częściej niż panie oceniają swoją dietę jako niezdrową. – mówi Magdalena Kartasińska – Kwaśnik, dietetyk kliniczny z Dailyfruits. Potrzebne wskazówki żywieniowe Częściej na zmianę sposobu odżywiania decydowały się kobiety niż mężczyźni. Niemal połowa ankietowanych kobiet (49%) zdecydowała się na taki krok w ciągu 2 ostatnich lat. Z racji rosnących wskaźników nadwagi i otyłości wśród pracowników polskich firm, będziemy obserwować rosnące zainteresowanie dietami odchudzającymi. Zdobycie tej wiedzy w biurze czy zakładzie pracy może poprawić skuteczność, przyspieszyć osiąganie zarówno pozytywnych efektów w zakresie sylwetki, ale przede wszystkim zdrowia oraz dobrego samopoczucia. 1) Żywieniowe nawyki pracujących Polaków 2022 - raport z badania Dailyfruits 2022.

