Produkty bez cukru nie zawsze zdrowe. Naukowcy: mogą być równie słodkie

Wiele osób całkowicie rezygnuje ze spożycia rafinowanego cukru, zastępując tę substancję słodzącą np. naturalnymi zamiennikami białego cukru i słodzikami. Takie same działania możemy zauważyć w przypadku producentów żywności. Co ciekawe – mniej cukru w składzie produktów spożywczych nie powoduje, że ich smak staje się mniej słodki. Niektóre produkty bez cukru są znacznie słodsze niż produkty z cukrem, a w ich składzie możemy znaleźć kilka różnych substancji słodzących – dotyczy to m.in. chętnie spożywanych napojów gazowanych.

Mniej cukru nie zawsze znaczy mniej słodko i zdrowo

Jak podaje serwis WebMD: ilość bezkalorycznych słodzików w napojach wzrosła o 36% w latach 2007-2018. Co więcej, choć ilość cukru dodanego w napojach spadła o 22% w krajach o wyższych dochodach, jego ilość wzrosła aż o 40% w krajach o niskim i średnim dochodzie. Pomimo ograniczenia ilości cukru dodanego, żywność, którą spożywamy, jest słodsza niż dziesięć lat temu.

Co ciekawe – choć staramy się spożywać mniej cukru dodanego, sprawdzając etykiety produktów, często wpadamy w pułapkę żywności, która została go pozbawiona. Produkty typu light, fit, slim itp. mogą być znacznie słodsze niż ich „mniej zdrowe” odpowiedniki, w których składzie znajdowała się odrobina cukru. Z tego względu niezbędne jest poznanie symboli i nazw, pod którymi kryją się syntetyczne słodziki i inne substancje słodzące.

Problem coraz słodszych produktów bez cukru ma również drugie dno, bo spożywając z pozoru zdrowszą żywność, wpływamy na nasz apetyt, tracąc ochotę na pełnowartościowe posiłki oraz coraz bardziej uzależniamy się od słodkiego smaku.

Czy syntetyczne zamienniki cukru są zdrowe?

Syntetyczne zamienniki cukru znajdziemy w wielu słodkich produktach np. napojach, jogurtach, słodyczach oraz płatkach śniadaniowych. Zaliczamy do nich m.in. aspartam. Choć ten i inne słodziki nie dostarczają do naszego organizmu kalorii, to ich nadmierne spożycie może być szkodliwe.

Potwierdzeniem tego są opublikowane w British Medical Journal wyniki badania, w którym wzięło udział 100 000 osób. Wskazują na związek pomiędzy spożywaniem sztucznych słodzików oraz rozwojem chorób serca i udarem mózgu. Co więcej, inne badania dowiodły, że stosowanie syntetycznych słodzików może zmieniać mikrobiom jelit, prowadząc do spadku liczby pożytecznych bakterii.

Zdaniem naukowców, najważniejszy jest umiar, bo niewielkie spożycie cukru, słodzików i naturalnych substancji słodzących np. ksylitolu i stewii, nie szkodzi większości osób. Problemem jest jednak zbyt słodki smak produktów, które w swoim składzie nie mają cukru, co sprawia, że bywają one spożywane w nadmiarze, bo uważane są za bezpieczne dla zdrowia.

Ekspozycja na wysoko przetworzoną i nadmiernie słodzoną żywność w przypadku niemowląt i małych dzieci wpływa na późniejsze wybory żywieniowe, stając się przyczyną poważnych problemów zdrowotnych. Nadmierne dodawanie słodzików i innych substancji, których zadaniem jest zmiana smaku i konsystencji produktu sprawia, że żywność nieprzetworzona przestaje nam smakować, a to jest poważny problem, który często powoduje rezygnację ze stosowania zdrowej diety.

