Prosty trik na błyskawiczne ciasto drożdżowe. Wyrośnie 2 razy szybciej

Z ciasta drożdżowego możemy przygotować pyszne pączki, chleb, czy pizzę. Idealnie sprawdzi się też w przypadku domowych drożdżówek z serem lub innym nadzieniem, ale też niezwykle popularnego ciasta z kruszonką. Jego jedyną wadą jest to, że trzeba długo czekać na to, aż wyrośnie. Jest jednak bardzo prosty sposób, by przyspieszyć ten proces. Co więcej, nie będziecie do tego potrzebować niczego wyjątkowego – jedynie przedmioty, które z pewnością każdy z was ma w swoim domu.

Jak zrobić ekspresowe ciasto drożdżowe?

Czasochłonny proces, jakim jest przygotowanie ciasta drożdżowego, może zniechęcać wiele osób. Mamy jednak patent, dzięki któremu będzie ono gotowe znacznie szybciej. Możecie skrócić czas oczekiwania na to, aż ciasto drożdżowe wyrośnie, nawet o połowę. Wystarczy, że wykorzystacie jeden banalnie prosty trik. Co dokładnie trzeba zrobić? Wyrobione ciasto przełóżcie do foliowej reklamówki (wcześniej nasmarujcie ją delikatnie olejem lub oliwą). Całość porządnie zawiążcie i włóżcie do naczynia wypełnionego ciepłą wodą.

Jeśli użyjecie tego triku – ciasto wyrośnie w ciągu 40 minut, a więc zaoszczędzicie sporo czasu (normalnie zajęłoby to około 1,5 godziny). Musicie jednak pamiętać, żeby woreczek foliowy był odpowiednio duży, ponieważ po czasie ciasto zwiększy swoją objętość. Folia nie może być też zbyt cienka, gdyż wtedy istnieje ryzyko, że pęknie. Bardzo ważne jest, żeby ciasto nie zetknęło się z wodą. Dlatego należy uważnie przestrzegać wszystkich powyższych zasad.

Inny sposób na błyskawiczne ciasto drożdżowe

Jeśli nie macie foliowej reklamówki lub po prostu nie chcecie korzystać z wcześniejszego patentu – możecie wybrać inną metodę. Trzeb włożyć naczynie z ciastem do piekarnika rozgrzanego do temperatury około 30 stopni. Naczynie z masą ułóżcie na najwyższej półce i trzymajcie w piekarniku przez maksymalnie 30 minut. Taki czas powinien być odpowiedni, by ciasto było dobrze wyrośnięte.

Najważniejsze zasady przygotowywania ciasta drożdżowego

Przede wszystkim mąkę na ciasto drożdżowe koniecznie należy przesiać. Dodatkowo, poza wodą i mlekiem, które mają być ciepłe, wszystkie pozostałe składniki powinny mieć temperaturę pokojową, dlatego należy je wcześniej wyjąć z lodówki. Pamiętajcie też o tym, że ciasto drożdżowe należy piec w równomiernie rozgrzanym piekarniku w temperaturze 180-220°C. Bardzo ważne jest, żeby nie przetrzymywać ciasta zbyt długo w piekarniku, ponieważ wtedy będzie suche, a na jego powierzchni wytworzy się gruba skóra. Jeżeli piekarnik będzie zbyt nagrzany – ciasto nie wyrośnie i powstanie zakalec. Z kolei jeśli przedwcześnie wyjmiecie je z piekarnika – będzie niedopieczone, a później opadnie.

I najważniejsze – wszystkie przysmaki z ciasta drożdżowego udadzą się wam, jeśli zachowacie odpowiedni stosunek składników – dlatego należy szczegółowo przestrzegać przepisów. Jeżeli ciasto nie chce wyrosnąć – być może użyliście zbyt małą ilość drożdży w stosunku do ilości mąki. Zła jakościowo mąka również może utrudniać ten proces. Koniecznie sprawdźcie też, dlaczego ciasto drożdżowe wychodzi za twarde.

