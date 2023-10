Co daje moczenie orzechów włoskich w wodzie? Ile powinno trwać?

Orzechy włoskie często dodajemy do różnego rodzaju potraw i deserów. Są one bardzo zdrową przekąską, zawierają wiele cennych składników odżywczych, minerałów i witamin. Warto więc sięgać po nie każdego dnia, jedząc nawet niewielką ich ilość. Dietetycy często zalecają jedzenie pięciu orzechów włoskich dziennie. Wiele osób wcześniej jednak praktykuje moczenie orzechów włoskich w wodzie.

Co daje moczenie orzechów włoskich?

Moczenie orzechów włoskich jest dość popularną metodą, która pozwala na poprawienie biodostępności minerałów zawartych w orzechach. Oznacza to więc, że taka obróbka zwiększa przyswajalność cennych składników odżywczych, które się w nich znajdują, przez co orzechy stają się dla nas jeszcze zdrowsze. Dzięki temu do naszego organizmu wchłonie się znacznie więcej wartościowych substancji. Dzieje się tak, ponieważ zawarty w orzechach kwas fitynowy, który utrudnia wchłanianie wapnia, żelaza, magnezu, cynku, ulega neutralizacji. Co więcej, namoczone orzechy nasz organizm trawi o wiele lepiej oraz szybciej.

W jakiej wodzie moczyć orzechy włoskie?

Przed spożyciem orzechów włoskich warto namoczyć je wcześniej w wodzie. Jest to bardzo proste – wystarczy, że wsypiecie orzechy do miseczki i zalejecie je wodą. Odpowiednia będzie zarówno woda z kranu, jak i ta przefiltrowana. Powinna być ona zimna.

Istnieje kilka metod moczenia orzechów. Jedna z nich polega na dodaniu do wody odrobiny soku z cytryny. Można je także wymoczyć w wodzie z dodatkiem kilku kropli octu jabłkowego. Po co dodawać do wody ocet lub sok z cytryny? Nadadzą one wtedy całemu roztworowi kwaśny odczyn, dzięki czemu szybciej uaktywni się fitaza, która neutralizuje kwas fitynowy.

Jak długo moczyć orzechy włoskie w wodzie?

Konkretne rodzaje orzechów wymagają różnego czasu moczenia. Orzechy włoskie powinny moczyć się od 6 do 8 godzin. W tym czasie enzymy i wszelkie substancje antyodżywcze zostaną zneutralizowane. Dla porównania – orzechy laskowe należy moczyć znacznie dłużej, bo aż 10-12 godzin. Następnie orzechy najlepiej jest wysuszyć – możecie na przykład uprażyć orzechy włoskie w piekarniku lub na patelni.

Namaczanie orzechów włoskich – inne zalety

Dodatkowo, gdy namoczycie orzechy, bez trudu pozbędziecie się z nich później ciemnej i gorzkiej skórki. Normalnie obieranie orzechów z niej jest bardzo czasochłonnym i żmudnym zajęciem. Koniecznie sprawdźcie też inne patenty, jak łatwo obrać orzechy włoskie ze skórki.

Dodatkowo moczenie orzechów włoskich pozwoli oczyścić je też z różnego rodzaju zanieczyszczeń, kurzu i pyłu, które mogły się na nich osadzić. Taka metoda sprawi również, że orzechy staną się bardziej miękkie, przez co łatwiej będzie wam je wykorzystać na przykład do ciast czy różnego rodzaju koktajli (wtedy poradzi sobie z nimi każdy blender).

