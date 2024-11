To najgorsze śniadanie, a Polacy jedzą je codziennie. Dietetyk mówi jasno: tylko się zapychacie

Śniadanie to podstawowy posiłek dnia. To jak paliwo dla naszego organizmu po nocnej przerwie, dzięki niemu mamy energię do działania. Pamiętajcie, że pomijanie śniadania może prowadzić do napadów głodu w ciągu dnia, a w konsekwencji problemów z utrzymaniem prawidłowej wagi. Nie chodzi jednak tylko o to, żeby zjeść to śniadanie. Niezwykle istotne jest to, co pojawia się na naszym talerzu.

Najgorsze śniadanie zdaniem dietetyka

Wiele osób skupia się na tym, żeby zjeść śniadanie, nie zwracając większej uwagi na to, czy rzeczywiście dostarcza nam ono potrzebnych wartości odżywczych.

Zwróćcie proszę uwagę na to, że żyjemy w czasach, w których nie mamy żadnego problemu z dostępnością jedzenia. I teraz – jeżeli jemy, to jemy po to, żeby dostarczyć do naszego organizmu jak najwięcej wartości odżywczych. A nie stricte tylko po to, żeby się najeść – powiedział w opublikowanym przez siebie nagraniu Bartek Szemraj, dietetyk kliniczny.

Dietetyk za jedno z najgorszych śniadań uznał popularne kanapki. Zauważył, że taka kanapka składa się z chleba, a ten to niemal same cukry i węglowodany. Na kanapce zazwyczaj jest plaster szynki albo odrobina twarożku, które zawierają bardzo małą ilość białka (zdecydowanie za małą). Dodatkowo kładziemy na taką kanapkę tylko odrobinę warzyw.

No ale moi drodzy, plaster pomidora albo trzy plasterki ogórka i liść sałaty to jest żadna ilość warzyw – powiedział specjalista.

Dietetyk słusznie zauważył, że kanapki je się tylko po to, żeby się „zapchać” i nie czuć głodu. Podkreślił jednak, że to nie jest odpowiednie rozwiązanie, a kanapki nie są pożywnym śniadaniem. Specjalista wyjaśnił, że oczywiście możemy od czasu do czasu zjeść na śniadanie kanapki, ale nie powinny być one fundamentem odżywiania, ponieważ nie mają żadnych wartość i odżywczych.

Co powinniśmy jeść na śniadanie?

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, a jego odpowiednia kompozycja ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia i samopoczucia. Warto sięgać po śniadania bogate w wysokiej jakości białko, które znajdziemy na przykład w jajkach, witaminy zawarte warzywach i owocach oraz zdrowe tłuszcze. Taki posiłek zapewni nam długotrwałe uczucie sytości, dostarczy niezbędnej energii do działania i pomoże utrzymać prawidłową wagę.

Jajka są doskonałym źródłem białka, witamin z grupy B i składników mineralnych, takich jak między innymi selen. Warzywa i owoce z kolei dostarczają błonnika, witamin i minerałów, a zdrowe tłuszcze, na przykład oliwa z oliwek, awokado czy orzechy, wspierają pracę mózgu i są niezbędne do wchłaniania wielu witamin. Zobaczcie, jakie jest najlepsze śniadanie zdaniem naukowców – syci i dostarcza energii na długo. Koniecznie sprawdźcie też 10 najgorszych produktów na śniadanie.

