Dlaczego po Sylwestrze waga „skacze”? Dietetyk wskazuje zaskakujące przyczyny

Dlaczego po Sylwestrze waga zaczyna „szaleć”, a my czujemy się ciężsi niż zwykle? Wpływ na ten stan rzeczy wbrew pozorom ma nie tylko dieta. Tycie może być objawem procesów chorobowych toczących się w organizmie. Często wskazuje na schorzenia takie jak na przykład cukrzyca typu drugiego, zespół policystycznych jajników czy zaburzenia w pracy tarczycy. Przyczyn wahań masy ciała jest jednak więcej. Wskazuje na nie dietetyk Maks Tomaszewski. Porusza tę kwestię w jednym z postów opublikowanych w mediach społecznościowych.

Nadmiar soli a wahania wagi po Sylwestrze

Przyczyną wahań wagi po Sylwestrze może być nadmiar soli w diecie. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że słona przyprawa spożywana w zbyt dużych ilościach prowadzi do zatrzymywania płynów w organizmie, a to z kolei skutkuje czasowym zwiększeniem masy ciała. Warto pamiętać, że długotrwałe nadmierne spożycie soli sprzyja tyciu i rozwojowi otyłości. Może też doprowadzić do wystąpienia wielu innych chorób, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia. Chodzi o takie schorzenia jak na przykład nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, zawał mięśnia sercowego czy udar mózgu.

Sen a przybieranie na wadze

Tycie nierzadko ma również związek ze snem, a dokładniej rzecz ujmując gorszą jakością nocnego wypoczynku. Niewystarczająca ilość snu zaburza funkcjonowanie wielu narządów i źle wpływa na gospodarkę hormonalną organizmu. Prowadzi do rozchwiania poziomu hormonów odpowiedzialnych między innymi za odczuwanie głodu i sytości. Spada ilość leptyny w organizmie i zwiększa się stężenie greliny. W efekcie znacznie trudniej zapanować nad apetytem. Często mamy też większą ochotę na słodycze i inne niezdrowe przekąski. Należy zauważyć, że zaburzenia snu niosą za sobą również inne negatywne konsekwencje. Chodzi między innymi o zaburzenia koncentracji, pogorszenie funkcji poznawczych, przyspieszenie procesów starzenia czy spadek odporności.

