Czy dzieci mogą pić kawę? To badanie nie pozostawia wątpliwości

Pomimo ostrzeżeń pediatrów, kawa – inne napoje zawierające kofeinę, takie jak napoje gazowane i napoje dla sportowców – są niekiedy podawane dzieciom. Badanie przeprowadzone w Bostonie z 2015 r. wykazało, że 14% ankietowanych matek pozwoliło swoim dwulatkom wypijać równowartość ok. 30 ml kawy dziennie. Badanie wykazało również, że 2,5% matek podało kawę swoim rocznym dzieciom.

Czy dzieci mogą pić kawę?

Amerykańska Akademia Pediatrii nie zaleca podawania produktów z kofeiną dzieciom poniżej 12 roku życia. Młodzież w wieku od 12 do 18 lat powinna ograniczyć ich spożycie do mniej niż 100 mg dziennie – około jednej małej filiżanki kawy.

Kofeina rzecz jasna nie jest zawarta tylko w kawie. Według badania przeprowadzonego przez Consumer Reports butelka napoju sportowego może zawierać nawet 250 mg kofeiny. Filiżanka herbaty może mieć do 47 mg, a dietetyczny napój gazowany 46 mg. Kofeina jest ukryta nie tylko w napojach: może znajdować się w ciemnej czekoladzie, gumie do żucia i batonach energetycznych.

Wpływ kofeiny na dzieci

Ponieważ dzieci mają mniejszą masę ciała, nawet mała ilość kofeiny ma wpływ na ich funkcjonowanie. Może powodować wzrost częstości akcji serca i ciśnienia krwi, a także przyczyniać się do refluksu żołądkowego. Wywołuje niepokój, zaburzenia snu. W bardzo dużych dawkach może być niebezpieczna.

Kofeina jest środkiem pobudzającym, który zwiększa czujność. Jeśli Twoje dziecko czuje, że potrzebuje kofeiny, aby przetrwać dzień, lepiej będzie współpracować z pediatrą, aby zidentyfikować podstawową przyczynę tego, co powoduje zmęczenie” – powiedział pediatra dr Mark Corkins, przewodniczący komisji ds. żywienia przy American Academy of Pediatrics. Kawa ma niewielką wartość odżywczą i zastępuje coś, co powinno być kompletne pod względem odżywczym, takie jak mleko i woda” – dodał dr Corkins.

