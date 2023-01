Przyprawy pod lupą. W majeranku i oregano były inne rośliny

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych skontrolowała jakość przypraw jednoskładnikowych, mieszanek przypraw (np. zioła prowansalskie) i przypraw do konkretnych potraw (np. do grilla, do mięsa, do sałatek). Pod lupę zostały wzięte zarówno przyprawy paczkowane, jak i sprzedawane luzem (na wagę).

Co oliwka robi w oregano?

Jak informuje w swoim komunikacie IJHARS, parametry fizykochemiczne sprawdzono w 173 partiach, z czego 13 zakwestionowano (7,5 proc). Stwierdzono zaniżoną masę oraz nie potwierdzono tożsamości gatunkowej majeranku i oregano, w których wykryto obecność obcych części roślin – głównie oliwki europejskiej. Ale to nie są jedyne nieprawidłowości.

Oszustwa na etykietach przypraw

Specjaliści weryfikowali również to, co jest na opakowaniach przypraw. Przyjrzeli się w sumie 306 partiom. Nieprawidłowości wykryto w co trzecim przypadku (101 partii). Jak podaje IJHARS dotyczyły one m.in.:

Braku uwzględnienia w nazwie zastosowanego procesu suszenia;

Podania dużą czcionką nazwy „oregano” (pod nią mniejszą czcionką określenia „mieszanka”) i jego wizerunku dla mieszanki przypraw zawierającej 15% oregano;

Sugerowania szczególnych właściwości przez stosowanie deklaracji „bez substancji konserwujących”, „100% naturalnie z natury”, „produkt naturalny”;

Wskazania niezgodnego z prawdą kraju pochodzenia;

Podawania niezgodnie z przepisami informacji m.in. o ilości nominalnej, dacie minimalnej trwałości (w tym stwierdzono produkty przeterminowane) i warunkach przechowywania;

Braku obowiązkowych informacji dla przypraw oferowanych do sprzedaży luzem.

Czytaj też:

GIS wycofuje ze sklepów kolejny produkt. Zawiera toksyczne substancjeCzytaj też:

Jak zrobić pieczony schab i pieczoną karkówkę? Dzięki tym trikom wyjdą idealnie