Ogranicz te dwa rodzaje produktów, zanim zniszczą ci mózg i wątrobę

To, co jesz, ma wpływ na cały organizm. Jak wynika z najnowszych badań przeprowadzonych w Anglii, są produkty, których jedzenie nie tylko nie przynosi nam korzyści zdrowotnych, ale wręcz szkodzi. Mogą uszkodzić mózg i wątrobę. Sprawdź, co powinieneś wykluczyć z jadłospisu.

Badania przeprowadzone przez zespół naukowy z King's College London wskazują, że głównym czynnikiem rozwoju niealkoholowego stłuszczenia wątroby, a co za tym idzie – dysfunkcji mózgu, jest dieta bogata w produkty zawierające znaczne ilości tłuszczu i cukru. Jak działa na organizm zbyt duża ilość tłuszczu w diecie? Naukowcy przeprowadzili eksperyment na myszach, które podzielili na dwie grupy. Pierwsza z nich otrzymywała pożywienie zawierające maksymalnie 10 proc. tłuszczu, pozostałe karmione były produktami o dużej zawartości tłuszczu, sięgającej 55 proc. U zwierząt, które jadły pożywienie bogate w tłuszcz zdiagnozowano insulinooporoność, zaburzenia funkcji mózgowych i niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Naukowcy stwierdzili też niższy poziom tlenu w krwiobiegu. Jak tłumaczą, wpływa to niekorzystnie na grubość naczyń krwionośnych, które nie dostarczają wystarczającej ilości tlenu do mózgu. Cukier jest wrogiem wątroby i mózgu Naukowcy stwierdzili, że nie tylko zbyt duża ilość tłuszczu w diecie, ale również nadmierne spożycie cukru ma kolosalny wpływ na prace wątroby i mózgu. Ograniczenie go w diecie jest ważne nie tylko w walce z otyłością. Odpowiednia dieta chroni też przed uszkodzeniem wątrobę i mózg, minimalizując ryzyko rozwoju depresji i demencji – podkreśliła główna autorka badań dr Anna Hadjihambi. Niealkoholowe stłuszczenie wątroby Niealkoholowe stłuszczenie wątroby to jedna z niebezpiecznych dolegliwości, której powodem jest nieodpowiednia dieta. Rozwija się po cichu, przez długie lata. Sprawia, że jeden z najważniejszych organów w naszym ciele przestaje prawidłowo funkcjonować. Nieleczone może przyczynić się do rozwoju otyłości, insulinooporności, cukrzycy typu 2 oraz chorób trzustki. Jednym z powikłań mogą być również problemy neurologiczne, np. głęboka demencja. Szacuje się, że niealkoholowe stłuszczenie może rozwijać się u niemal 9 mln Polaków. Czytaj też:

