Za słona zupa. Jak uratować przesoloną zupę?

Przesolona zupa może skutecznie popsuć nam nastrój, zwłaszcza wtedy, gdy przygotowywaliśmy ją pieczołowicie przez dłuższy czas. Wystarczy chwila nieuwagi i zupa, która miała stanowić pyszny posiłek, staje się niesmaczna. Mocno przesolona zupa to jednak jeszcze nie koniec świata, można ją uratować, jeśli wiemy, z jakich sposobów skorzystać. Co zrobić, by pozbyć się nadmiaru soli i uratować słoną zupę?

Co zrobić z przesoloną zupą?

Aby zmienić smak zupy, należy dodać do niej składniki, które wchłoną nadmiar soli. Tak działa zarówno ziemniak (surowy i obrany), jak i jabłko czy ryż. Większość z nas ma w domu te składniki, dlatego uratowanie słonej zupy nie będzie stanowiło dla nas problemu. W tym celu można:

do garnka z zupą wrzucić surowy ziemniak, który wcześniej dokładnie obieramy ze skóry, ale nie kroimy go na kawałki. Ziemniak pozostawiamy w zupie przez około kwadrans, by wchłonął nadmiar soli, po czym wyjmujemy go z garnka

surowy ziemniak, który wcześniej dokładnie obieramy ze skóry, ale nie kroimy go na kawałki. Ziemniak pozostawiamy w zupie przez około kwadrans, by wchłonął nadmiar soli, po czym wyjmujemy go z garnka dodaj jabłko do gotującej się zupy, zostaw je na 10 minut, a po tym czasie wyjmij z garnka. Jabłko także świetnie wchłonie nadmiar soli i zmieni smak potrawy. Jeśli jednak nie chcemy, by nasza zupa stała się zbyt... jabłkowa, wyciągnijmy je z garnka dokładnie po upływie 10 minut. Dłuższe gotowanie owocu może sprawić, że nasze danie nabierze wyraźnie jabłkowego smaku

do gotującej się zupy, zostaw je na 10 minut, a po tym czasie wyjmij z garnka. Jabłko także świetnie wchłonie nadmiar soli i zmieni smak potrawy. Jeśli jednak nie chcemy, by nasza zupa stała się zbyt... jabłkowa, wyciągnijmy je z garnka dokładnie po upływie 10 minut. Dłuższe gotowanie owocu może sprawić, że nasze danie nabierze wyraźnie jabłkowego smaku wrzuć do gorącego wywaru skórkę od chleba. To babcina i skuteczna metoda zmieniania smaku przesolonej zupy. Skórkę należy włożyć do garnka z zupą na kilka minut, a następnie wyjąć. Zupa powinna mieć wyraźnie lepszy smak

To babcina i skuteczna metoda zmieniania smaku przesolonej zupy. Skórkę należy włożyć do garnka z zupą na kilka minut, a następnie wyjąć. Zupa powinna mieć wyraźnie lepszy smak wykorzystaj ryż. Ryż doskonale wchłania wodę, a więc także i znajdującą się w niej sól. Jeśli gotujesz zupę z ziemniakami i nie chcesz dodawać do niej ziarenek ryżu, włóż do zupy cały woreczek ryżu.

Lekko przesolona zupa – dodaj śmietanę lub jogurt

Jeśli nasza zupa nie ma zbyt słonego smaku, możemy ją uratować, dodając do niej jogurt naturalny. Zanim dodamy go do garnka, należy go zahartować (w szklance lub misce należy pomieszać ze sobą 2/3 łyżki jogurtu z 2/3 łyżkami gorącego wywaru), by na powierzchni zupy nie pojawiły się grudki.

Osoby, które nie muszą pilnować diety i nie mają problemów trawiennych, mogą zamiast jogurtu dodać śmietanę. Śmietana także poprawi smak naszego dania i złagodzi go. W tym wypadku również należy ją wcześniej zahartować lub dodać ją do lekko ostudzonej zupy – jeśli wlejemy zimną śmietanę z lodówki do wrzącego bulionu, możemy z przerażeniem zobaczyć na powierzchni zupy ścięte białko. Odbierze nam to apetyt równie skutecznie jak nadmiar soli.

Średnio przesolona zupa – co zrobić?

Przy średnio przesolonej zupie, takiej, której smak nam nie odpowiada, ale którą wciąż możemy ocalić, warto wykorzystać białko jaja. Dodanie samego białka do garnka z zupą to świetny sposób na uratowanie przesolonej zupy. Białka ścinając się, wchłaniają sól, zatem jeśli pogotujemy zupę przez chwilę z białkiem, powinniśmy przywrócić naszej zupie jej właściwy smak.

Przesolony rosół – wykorzystaj go jako bulion

Przesolony rosół to nie powód do rozpaczy. Można dodać do niego surowy ziemniak lub woreczek ryżu, ale można również go podzielić na porcje i zamrozić. Taki bulion świetnie nada się do przygotowania innych zup, do których dolewamy duże ilości wody. W ten sposób kolejne potrawy nie będą miały słonego smaku.

Zabielenie lekko przesolonej zupy

Przesoloną zupę możemy zabielić śmietaną, jogurtem lub produktami mlecznymi, o czym pisaliśmy wyżej. Do zabielania zupy możemy także wykorzystać kefir, maślankę, serek mascarpone, serek śmietankowy, właściwie każdy produkt mleczny. Przy zupach krem świetnie sprawdza się również mleczko kokosowe, które jednocześnie nadaje im lekko słodki smak.

Jak uratować przesoloną zupę, której nie chcemy zabielać?

Jeśli nasze przesolone danie nie potrzebuje zabielaczy, możemy pozbyć się nadmiaru soli, dodając wody lub wrzucając do garnka z wodą kawałek chleba ze skórką, obranego ziemniaka czy jabłko.

Jak nie przesolić zupy?

Aby nie przesolić zupy, warto nie tylko kontrolować ilość dodawanej soli, ale również wiedzieć, ile jej dodać do danej wielkości garnka. Przyjmuje się, że 1 łyżeczka powinna wystarczyć na 3-litrowy garnek zupy. Jeśli gotujemy większą porcję zupy, sukcesywnie zwiększajmy ilość dodawanej soli. W ten sposób będziemy mieli pewność, że nie przesolimy naszego dania. Ostatecznie, każdy z nas może dosolić sobie zupę na talerzu, zgodnie z własnymi upodobaniami.

Czytaj też:

Do czego wykorzystać wodę po ziemniakach? 3 nietypowe zastosowaniaCzytaj też:

10 produktów, które zawierają najwięcej soli – możecie być całkiem zaskoczeni