Jak uniknąć zatrucia pokarmowego w domu? 7 najważniejszych zasad

przechowywać żywność w odpowiedniej temperaturze i w odpowiednich warunkach – produkty łatwo się psujące (mleko, nabiał, mięso) powinny być przechowywane w lodówce. Jeśli nie zamierzamy jeść przygotowanego posiłku od razu, to możemy go zamrozić. Właściwe przechowywanie jest szczególnie ważne w okresie letnim, kiedy pod wpływem wysokich temperatur żywność szybko się psuje. Właśnie w tym okresie najczęściej dochodzi do zatruć pokarmowych, kiedy zostawiamy jedzenie w wysokich temperaturach – zamiast bezpiecznie schować do lodówki czy zamrozić;