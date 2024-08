Biotechnolog wymienia produkty, które nigdy się nie przeterminują. Na liście „złoto w słoiku”

Doktor Karolina Kowalczyk jest biotechnologiem i towaroznawcą żywności. Pracuje na Politechnice Rzeszowskiej. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem nie tylko ze studentami, ale również internautami. Jej konta w mediach społecznościowych obserwuje kilkadziesiąt tysięcy osób. W publikowanych materiałach często porusza tematykę zdrowego odżywiania i bezpieczeństwa produktów spożywczych. W jednym z postów poruszyła kwestie związane z przeterminowanym jedzeniem. Wskazała artykuły spożywcze, które nigdy się nie psują. Zobacz, czy masz je w swojej kuchni.

Te przyprawy nigdy nie ulegną przeterminowaniu

Jako pierwsze doktor Karolina Kowalczyk wymienia popularne przyprawy używane na co dzień w kuchni. Chodzi o sól i cukier. Z czasem może dojść do ich zbrylenia, ale nie oznacza to, że przestają nadawać się do spożycia. Do tworzenia się grudek dochodzi zwykle w sytuacji, gdy produkty są przechowywane w niewłaściwych warunkach i narażone na działanie wilgoci. Wystarczy jednak zastosować jeden prosty trik, by przywrócić im odpowiednią formę. Problem zniknie, gdy do pojemnika, w którym trzymasz sól lub cukier, wrzucisz kilka ziarenek białego ryżu. Pochłoną całą wilgoć w ciągu kilku, a niekiedy kilkudziesięciu godzin. Wszystko zależy od stopnia zbrylenia danej przyprawy.

„Złoto w słoiku” się nie popsuje

Kolejne miejsce na liście produktów, które nie ulegają przeterminowaniu zajmuje „złoto zamknięte w słoiku”, czyli prawdziwy miód. Jego naturalne właściwości konserwujące oraz antybakteryjne sprawiają, że nigdy się nie psuje. Z czasem może jednak zmienić konsystencję z płynnej na stałą. Ten proces określa się mianem krystalizacji. To normalne zjawisko, które w żaden sposób nie wpływa na wartość odżywczą produktu. Zachowuje on wszystkie swoje zalety.

Warto podkreślić, że choć miód nie ulega przeterminowaniu, to w pewnych warunkach może sfermentować. Dochodzi do tego w sytuacji, gdy naturalny miód ma w swoim składzie za dużo wody (powyżej 18 procent). Wilgoć sprzyja rozwojowi drożdży osmofilnych. To właśnie one przekształcają cukier zawarty w miodzie w alkohol i dwutlenek węgla. W wyniku tych reakcji zmienia się zapach i smak miodu. Staje się ostry i kwaśny. Sfermentowany miód traci swoje cenne właściwości i nie nadaje się do spożycia.

Alkohol i ocet bez terminu ważności

Kolejny produkt, który nie ma terminu ważności to ocet. „Może stracić troszeczkę swoich właściwości, gdy wyparuje. Natomiast przechowywany w odpowiednim pojemniku, zawsze będzie [...] działał tak, jak powinien” – wyjaśnia Karolina Kowalczyk. Najlepiej trzymać go w szklanej, szczelnie zamykanej butelce, w miejscu, które nie jest narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Powinno też leżeć z dala od źródeł ciepła, takich jak na przykład kuchenka czy grzejnik.

Ostatnim produktem, który nigdy się nie psuje, jest alkohol. Nie zachodzą w nim żadne niepożądane reakcje chemiczne. Choć z upływem czasu może stracić na jakości i mocy. Mimo wszystko wciąż nadaje się do spożycia lub wykorzystania w kuchni. Należy jednak zachować ostrożność. Wypijanie dużych ilości alkoholu ma bardzo negatywne konsekwencje zdrowotne i może prowadzić do uzależnienia.

