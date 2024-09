Wielu Polaków tak przygotowuje kurczaka. Biotechnolog: Dla mnie to nie do przejścia

Myjesz kurczaka przed obróbką termiczną? Wiele osób pomija ten krok, wychodząc z założenia, że czyszczenie mięsa sprzyja rozprzestrzenianiu się groźnych bakterii, które mogą znajdować się na produkcie. Takie stanowisko reprezentuje również sanepid. Czy jednak to podejście rzeczywiście jest słuszne? Niekoniecznie. Sprawdź dlaczego.

Myć kurczaka przed przygotowaniem – tak czy nie?

Doktor Karolina Kowalczyk to biotechnolog z wieloletnim doświadczeniem. Chętnie dzieli się swoją wiedzą na temat bezpieczeństwa żywności w mediach społecznościowych. W jednym ze swoich ostatnich nagrań zwróciła uwagę na kwestie związane z przygotowaniem kurczaka i innego mięsa drobiowego do spożycia. Wiele osób od razu przechodzi do krojenia produktu i obróbki termicznej. Pomija etap mycia. Specjalista uważa, że takie postępowanie to błąd. Dlaczego?

Jeżeli mówią, żeby nie myć mięsa drobiowego, na przykład fileta, tylko od razu pokroić je przed przyrządzeniem nożem na desce i wrzucić na patelnię, ponieważ [...] bardzo wysoka temperatura zabije wszystkie bakterie (a w innym przypadku mogą się one rozbryzgać nam po kuchni), to ja się pytam, w jaki sposób potem umyć deskę i nóż? Nie rozbryzgują się wtedy bakterie? Trochę to nielogiczne. Mięsa nie możemy umyć, ale deskę i nóż już tak – wyjaśnia w nagraniu.

Ekspertka zwraca uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię – na mięsie mogą znajdować się różne fizyczne zanieczyszczenia. Mycie drobiu przed krojeniem czy obróbką termiczną pozwoli je usunąć (nie chodzi o zlikwidowanie ewentualnych bakterii). „Dla mnie świadomość tego, że ja bym takiego mięsa nie opłukała, jest nie do przejścia” – podkreśla dr Karolina Kowalczyk.

Jak myć kurczaka przed przygotowaniem?

Ekspertka radzi, by nie czyścić kurczaka pod strumieniem bieżącej wody. Lepiej wypłukać mięso w szklanej misce. Po zakończeniu tej czynności należy wylać pozostałą wodę bezpośrednio do syfonu. Ważne jest również przestrzeganie zasad higieny po oczyszczeniu mięsa. Umyty kawałek kurczaka lub innego drobiu można potem pokroić i poddać standardowej obróbce termicznej (pieczenie, duszenie, smażenie etc.).

