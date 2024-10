Popularna mąka znika z półek sklepowych znanej sieci. Może zagrażać zdrowiu

Sieć sklepów Auchan wystosowała do swoich klientów pilny komunikat. Oświadczenie dotyczy popularnego produktu, z którego większość osób korzysta w swojej kuchni. Okazuje się, że może on zagrażać zdrowiu. sprawdź, czy masz go u siebie w domu

Auchan postanowił wycofać ze sprzedaży mąkę pszenną znanej marki. To popularny produkt wykorzystany do przygotowania różnego rodzaju ciast oraz innych wypieków, a także zup i sosów. Niestety okazuje się, że jedna z partii wskazanego towaru nie spełnia ustalonych wymagań jakościowych, a jej spożycie może stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia. Sieć sklepów apeluje, by klienci, którzy zakupili wadliwą mąkę wyrzucili ją albo zwrócili. Wycofanie znanej mąki z oferty Auchan – szczegóły decyzji Sieć Auchan postanowiła wycofać mąkę pszenną z oferty po otrzymaniu wyników badań produktu. Bezpośrednim powodem decyzji były – jak czytamy w udostępnionym komunikacie – niewłaściwe wyniki mikrobiologiczne. Poinformowano w nim również, że klienci, którzy zdecydują się na zwrot produktu do sklepu, w którym został zakupiony otrzymają całkowitą refundację poniesionych kosztów. Innymi słowy, dostaną z powrotem pieniądze wydane na zakup wadliwego towaru. Oto szczegóły dotyczące wycofanej mąki: Nazwa produktu: Mąka Szymanowska typ 480 Opakowanie: 1 kg

Kod kreskowy: (EAN) 5900766000076

Data przydatności 16.03.2025 rok Niewłaściwe wyniki mikrobiologiczne – co to oznacza? Użyte w komunikacie określenie wskazuje na mikrobiologiczne zanieczyszczenie wycofanej mąki. Co to oznacza w praktyce? „Wśród zagrożeń mikrobiologicznych związanych z żywnością możemy wymienić bakterie patogenne takie jak Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Campylobacter spp., werotoksyczne Escherichia coli, gronkowce koagulazo-dodatnie, Bacillus cereus, Yersinia enterocolitica, Clostridium difficile oraz Clostidium botulinum. Groźne dla konsumentów mogą być również metabolity drobnoustrojów, w tym toksyny. Niektóre z nich powodują objawy typowe dla zatruć pokarmowych [...], a inne działają silnie na układ nerwowy” – czytamy na stronie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Czytaj też:

Placki ziemniaczane robię bez mąki. Chrupią aż miło i rozpływają się w ustachCzytaj też:

Obieram banana, dodaję 3 tanie produkty i piekę zdrowe ciastka owsiane. Oszczędzam i nie tyję