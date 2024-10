Dobre i zdrowe mięso za mniej niż 10 złotych w Biedronce. W sam raz na tani niedzielny obiad

Rozpoczyna się tani weekend w Biedronce, a to oznacza mnóstwo okazji do tego, by zaoszczędzić. Uwagę przykuwa oferta na mięso. Sieć obniża ceny popularnego produktu, który często gości na polskich stołach i znajduje bardzo szerokie zastosowanie w kuchni. To jedno z ulubionych mięs serwowanych na obiad.

Dobre mięso za półdarmo w Biedronce – warunki oferty

Taniej kupisz teraz świeży filet z piersi kurczaka marki Kraina Mięs. W promocyjnej cenie możesz dostać aż 3 kilogramy produktu. Za opakowanie o wadze jednego kilograma zapłacisz tylko 9 złotych i 99 groszy, to 59 procent mniej niż „normalnie”. Regularna cena to niespełna 25 złotych. W sumie możesz więc zaoszczędzić ponad 40 złotych na samym zakupie mięso. Warto podkreślić, że produkt jest pakowany próżniowo. Dzięki temu zachowuje świeżość średnio trzy razy dłużej niż towary przechowywane w tradycyjny sposób.

Aby zdobyć tego taniego i dobrego kurczaka, musisz być członkiem programu lojalnościowego i aktywować zniżkę poprzez wyświetlenie promocyjnej oferty w dedykowanej aplikacji. Możesz ją ściągnąć za darmo ze sklepu internetowego i zainstalować na swoim telefonie. Co w sytuacji, gdy nie spełniasz przywołanego wyżej warunku? Nie odbiera ci to szansy na tanie zakupy, choć oszczędności będą mniejsze. Za kilogram mięsa zapłacisz bowiem 14 złotych i 49 groszy, czyli 39 procent taniej od ceny regularnej.

Promocja na tanie mięso obowiązuje w piątek i w sobotę, czyli 18 i 19 października 2024 roku. Dotyczy sklepów sieci Biedronka, które nie mają tradycyjnej lady.

Co zrobić z kurczaka na obiad?

Filety z kurczaka to uniwersalne mięso, które znajduje bardzo szerokie zastosowanie w kuchni. Możesz z nich zrobić nadziane kieszonki pod serową „pierzynką” albo proste danie „na szybko” gotowe w pół godziny. Wystarczy, że podsmażysz mięso na patelni razem z ulubionymi warzywami. Dobrze sprawdzi się między innymi papryka, cebula czy czosnek. Całość będzie bardziej sycąca, jeśli podasz ją z ugotowanym ryżem.

