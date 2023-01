Zasady „czystej diety”. Sprawdź, czy ich przestrzegasz

Zdrowo nie znaczy nudno i bez smaku! Zasady zdrowego odżywiania nie ograniczają naszej kulinarnej kreatywności i co najważniejsze – pozwalają cieszyć się naturalnym smakiem produktów spożywczych. Wiele osób zauważa, że żywność gotowa bardziej im smakuje, co ma związek z dodatkiem sztucznych substancji np. wzmacniaczy smaku. Jeżeli chcesz jeść zdrowo, musisz przede wszystkim postawić na wolne od sztucznych dodatków produkty spożywcze, z których możesz przygotować wiele pysznych dań.

Jak jeść zdrowo?

Na sklepowych półkach znajdziemy produkty naturalne i produkty o różnym stopniu przetworzenia. Im bardziej naturalnie, tym lepiej dla naszego zdrowia. Eksperci portalu WebMED przekonują, że wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad, aby jeść zdrowo i ograniczyć szkodliwy wpływ na organizm chemicznych dodatków do żywności.

Proste zasady zdrowego, czystego jedzenia

1. Wybieraj tylko produkty nieprzetworzone

Często z wygody wybieramy produkty o znacznym stopniu przetworzenia np. dania instant, dania gotowe, a także pokarmy, które wystarczy poddać bardzo krótkiej obróbce, aby móc cieszyć się „domowym” posiłkiem. To błąd, który w negatywny sposób wpływa na nasze zdrowie. Czyste jedzenie to jedzenie nieprzetworzone. Co ważne nie chodzi jedynie o produkty, które przeszły dość długi proces obróbki, ale także o produkty, które zostały np. pokrojone i zapakowane w foliowe opakowanie – przykładem może być mieszanka sałat w worku.

2. Wybieraj produkty pełnoziarniste

Produkty pełnoziarniste są źródłem węglowodanów złożonych, witamin, minerałów oraz błonnika pokarmowego. Pełnoziarniste płatki, brązowy ryż, gruboziarniste kasze, choć wymagają nieco dłuższego gotowania, to dostarczają do naszego organizmu cenne składniki odżywcze oraz chronią m.in. przed rakiem jelita grubego, cukrzycą i chorobą wieńcową.

3. Włącz do diety warzywa i owoce

Warzywa i owoce powinny stanowić dodatek do każdego posiłku. Kupuj produkty sezonowe od lokalnych dostawców. Nie wybierają największych i najładniejszych owoców i warzyw, bo ich wygląd może świadczyć o stosowaniu nawozów sztucznych. Mniej okazałe i nieidealne warzywa i owoce są często o wiele smaczniejsze i zdrowsze, ale zawsze sprawdź pochodzenie kupowanych produktów. Soki i koktajle przygotowuj samodzielnie, bo pozwala to uniknąć spożycia cukru dodanego, a także konserwantów i innych dodatków do żywności.

4. Sprawdzaj skład kupowanej żywności

Kupując wszystkie produkty spożywcze, zwracaj uwagę na ich skład. Unikaj żywności o długim składzie, bogatej w sól, cukier i zbędne dodatki. Im krótszy skład żywności, tym jest ona zdrowsza.

Aby stosować czystą dietę, musisz nauczyć się rozpoznawać w składzie produktów spożywczych naturalne i sztuczne dodatki np. konserwanty i barwniki, bo nie wszystkie „E” szkodzą zdrowiu. Co więcej, zrezygnuj z nadmiernego stosowania gotowych przypraw, w których składzie znajduje się sól oraz glutaminian sodu. Doprawiaj potrawy świeżymi ziołami, które świetnie zastępują sól, przyprawę uniwersalną i kostki rosołowe.

Co jeszcze pomaga w stosowaniu zdrowej, czystej diety? Jeżeli chcesz zdrowo się odżywiać, koniecznie pamiętaj o systematycznym nawadnianiu organizmu, a także ogranicz spożycie kawy, czarnej herbaty i alkoholu. Staraj się kupować produkty EKO i BIO, a także świadomie wybieraj mięso i nabiał. Pamiętaj, że nadmiar mięsa w diecie poważnie szkodzi zdrowiu, a nabiał może w niekorzystny sposób wpływać m.in. na pracę jelit. Białko zwierzęce można zastąpić np. białkiem z roślin strączkowych oraz orzechów.

