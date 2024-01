Grażyna Wolszczak ma 65 lat i figurę nastolatki. Wyeliminowała z diety dwa składniki odżywcze

Gwiazda serialu „Na Wspólnej” zamiłowanie do zdrowego trybu życia wyniosła z domu rodzinnego. Mama aktorki pracowała jako higienistka w szkole podstawowej i od zawsze dbała o to, by córka właściwie się odżywiała. W jednym z wywiadów Grażyna Wolszczak przyznała, że w dzieciństwie nie mogła jeść wszystkiego, co jej rówieśnicy. Początkowo te „restrykcje” budziły w niej bunt, ale z czasem sama przejęła od mamy pałeczkę i zwraca baczną uwagę na swój codzienny jadłospis.

Grażyna Wolszczak zrezygnowała z glutenu i laktozy

Jakiś czas temu aktorka wyznała, że jej organizm źle toleruje gluten. Dlatego postanowiła zupełnie wyeliminować go z diety. To białka roślinne występujące w składzie niektórych zbóż (przede wszystkim pszenicy, a także życie, jęczmieniu czy zwykły owies). Gluten można znaleźć w wielu różnych produktach. Chodzi nie tylko o pieczywo, makarony czy wyroby cukiernicze, ale również inne artykuły spożywcze, takie jak:

parówki,

wędliny,

majonez,

musztarda,

czekolada,

kawa zbożowa,

niektóre rodzaje kasz (kuskus, kasza manna, bulgur, orkiszowa, jęczmienna).

Trzeba pamiętać, że najważniejszym wskazaniem do przejścia na dietę bezglutenową jest nietolerancja glutenu lub uczulenie na gluten, a także celiakia. To schorzenie o podłożu autoimmunologicznym. Spożycie glutenu wywołuje u chorego stan zapalny śluzówki jelita cienkiego. Pacjent odczuwa wiele przykrych dolegliwości. Cierpi na bóle brzucha, biegunkę, nudności, wzdęcia, zaparcia. Nierzadko pojawiają się również symptomy niezwiązane bezpośrednio z układem pokarmowym, między innymi chroniczne zmęczenie. Celiakia może mieć również przebieg bezobjawowy. Przed wyłączeniem glutenu z diety należy skonsultować się z lekarzem i dietetykiem.

Grażyna Wolszczak wyeliminowała z jadłospisu też laktozę, czyli tak zwany cukier mleczny. Głównym źródłem tego składnika jest mleko ssaków (na przykład krowie) i produkty wytworzone na jego bazie (kefiry, maślanki, jogurty, sery itp.). Aktorka stroni także od jajek, choć jak sama podkreśla, nie należy do fanów restrykcyjnych diet.

Staram się zachowywać dyscyplinę jako sposób na życie, choć z drugiej strony nie znoszę ortodoksji. Wszystko jest dla ludzi, więc dobrze jest mieć co jakiś czas „cheat day”, kiedy sięgamy po rzeczy, które szczególnie nam smakują, bez wyrzutów sumienia – podkreśliła w jednym z wywiadów.

Dieta to nie wszystko podczas odchudzania

Należy pamiętać, że zrzucanie nadprogramowych kilogramów to nie tylko zasługa odpowiedniej diety. Bardzo ważną rolę w procesie odchudzania odgrywa aktywność fizyczna oraz właściwa ilość snu (około 7-8 godzin na dobę). Warto też unikać stresu. Przewlekłe napięcie może wzmagać apetyt i przyczyniać się do przybierania na wadze, a także zwiększać ryzyko wystąpienia wielu różnych chorób, w tym nowotworowych.

