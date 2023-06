Czy owsianka jest dobra dla dziecka? Jak zachęcić je do jedzenia

Owsianka uznawana jest za królową śniadań. To jeden z najzdrowszych posiłków, którego nie powinno zabraknąć w diecie twojego dziecka. Wiele osób zastanawia się, od kiedy owsiankę można podawać dzieciom i co zrobić, żeby ją polubiły. Okazuje się, że to jeden z pierwszych pokarmów, które można podać niemowlęciu.