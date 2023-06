Co dodać do wody, żeby schudnąć? Masz to w lodówce

Picie odpowiedniej ilości wody jest niezwykle istotne podczas diety odchudzającej. Chociaż woda wspomaga spalanie kalorii tylko w niewielkim stopniu, to po jej wypiciu wzrasta tak zwany spoczynkowy wydatek energetyczny. Oznacza to, że organizm musi zużyć energię, żeby ogrzać wodę do temperatury ciała. Picie wody „podkręca” też metabolizm, pozwala pozbyć się szkodliwych substancji z organizmu, które wydalane są wraz z moczem. Ogólne zalecenia związane z piramidą żywieniową określają, że spożycie wody w ciągu dnia powinno wynosić od 2 do 2,5 l. Zapotrzebowanie na wodę to kwestia indywidualna, zależy od masy ciała, ale też trybu życia, jaki prowadzi dana osoba. Najnowsze wytyczne mówią, że należy pić 30 ml wody dziennie na każdy kilogram masy ciała, przy średniej aktywności fizycznej.

Dodaj to do wody, by wzmocnić jej odchudzające właściwości

Jeśli nie lubisz smaku czystej wody i chcesz wzmocnić jej właściwości odchudzające, zacznij od dodania do niej świeżo wyciśniętego soku z cytryny lub limonki. Sok z tych owoców wspomaga pracę układu trawiennego. Ułatwia też oczyszczanie organizmu z toksyn, usprawnia metabolizm i przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej.

Odchudzanie wspiera też dodanie do wody przypraw. Na liście tych, które wspomagają odchudzanie, na pierwszym miejscu znajduje się imbir, a na kolejnych cynamon i pieprz cayenne. Imbir daje uczucie sytości, a także pomaga pozbyć się opornego tłuszczu z brzucha. Zawarte w nim ginerole stabilizują poziom cukru we krwi i przyspieszają odchudzanie. Cynamon ma natomiast działanie rozgrzewające, dzięki czemu organizm spala kalorie. Hamuje apetyt i przyspiesza przemianę materii. Niweluje wzdęcia i łagodzi problemy z jelitami. Pieprz cayenne zawiera kapsaicynę – związek, który ma wpływ na redukcję tkanki tłuszczowej ze względu na swoje termogenne właściwości. Znajdujące się pieprzu cayenne substancje bioaktywne przyśpieszają procesy trawienne i hamują głód, więc pozwalają szybciej zauważyć efekty stosowania diety.

Jeśli chcesz się odchudzić, dodawaj do wody napary z ziół

Właściwości odchudzające wody wzmacnia dodanie do niej naparu z ziół. Takie mikstury można popijać w ciągu dnia. Dla osób na diecie zalecane są zwłaszcza te na bazie kopru włoskiego, mięty pieprzowej oraz kminku. Wzbogacają one wodę w błonnik, przeciwutleniacze oraz związki poprawiające trawienie.

Koper włoski wspomaga odchudzanie, gdyż przyspiesza trawienie oraz wydzielanie soków żołądkowych, trzustkowych oraz jelitowych. Także mięta wspomaga procesy trawienne organizmu. Zawarte w liściach mięty usprawniają pracę jelit. Dodatkowo aromat i smak mięty ograniczają chęć podjadania. Napary sporządzone z owoców kminku korzystnie wpływają natomiast na metabolizm, regulują procesy przemiany materii i wzmagają aktywność enzymów żołądkowych, co wspiera odchudzanie.

