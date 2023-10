Sok z dyni – spala tłuszcz i eliminuje wolne rodniki. Przepis na sok dyniowy

Sok dyniowy nie gości zbyt często w polskich domach. A szkoda, bo ma wiele cennych właściwości i wartości odżywczych, dzięki czemu wywiera bardzo pozytywny wpływ na organizm. Sprawdź, jak działa sok z dyni i jak go przygotować. To banalnie proste.

Jak zrobić sok z dyni?

Najpierw przygotuj składniki potrzebne do zrobienia napoju. Będziesz potrzebować małej dyni piżmowej lub hokkaido. Przydadzą się też jabłka (około 2 kilogramów) i marchew (kilogram). Ich dodanie sprawi, że sok będzie jeszcze smaczniejszy i bardziej pożywny. Obierz dynię, jabłka i marchewki ze skórki i pokrój je na mniejsze kawałki. Następnie wrzuć jabłka i marchewkę do dużego garnka. Zalej całość około 2 litrami gorącej wody i gotuj pod przykryciem przez 15-20 minut. Następnie do garnka wrzuć dynię. Wymieszaj składniki i gotuj wszystko do miękkości. Potem wystarczy już tylko całość zblendować i dodać do powstałej masy około półtora litra wody. Jej ilość zależy od tego, jaką konsystencję soku z dyni chcesz uzyskać. Sok możesz doprawić odrobiną cynamonu lub startego imbiru.

Jeśli tak przygotowany sok dyniowy wydaje Ci się zbyt kwaśny lub zbyt słodki, możesz do niego dodać brązowy cukier bądź sok z cytryny. Na koniec napój jeszcze raz zagotuj i przelej do czystych, wyparzonych szklanych butelek lub słoików. Sok z dyni należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Pasteryzowane napoje przetrwają całą zimę. Jeśli nie zamierzasz długo przechowywać soku z dyni nie musisz go pasteryzować. W takiej sytuacji najlepiej wypijać napój zaraz po przygotowaniu, a otwarte soki trzymać w lodówce, nie dłużej niż 3 dni.

Jakie właściwości ma sok z dyni?

Dynia, podobnie jak jabłka, zawiera duże ilości błonnika. Jest niskokaloryczna, a w dodatku sycąca. Dlatego mogą po nią śmiało sięgać nawet osoby na diecie. Sok przygotowany na bazie tego warzywa (czy też owocu z botanicznego punktu widzenia) przyspiesza przemianę materii i usuwanie toksyn z organizmu. W rezultacie szybciej spalamy tłuszcz i pozbywamy się nadprogramowych kilogramów. Jednocześnie ograniczamy liczbę spożywanych kalorii. Napój z dyni przedłuża uczucie sytości. Nie mamy więc potrzeby, by sięgać po dodatkowe przekąski między posiłkami (słodycze, słone przekąski etc.).

Sok dyniowy jest też źródłem wielu cennych związków mineralnych i przeciwutleniaczy. Wzmacnia układ odpornościowy i zwalcza tak zwany stres oksydacyjny, czyli nierównowagę między antyoksydantami a wolnymi rodnikami. To bardzo ważne, bo gdy wolnych rodników w ustroju jest za dużo, to organizm zaczyna szybciej się starzeć. Ich przewaga zwiększa również ryzyko wystąpienia wielu różnych chorób o podłożu nowotworowym (na przykład raka piersi) i negatywnie oddziałują na pracę wielu narządów, między innymi serce.

Połączenie dyni i marchewki dostarcza organizmowi dużą dawkę beta-karotenu, który następnie jest przekształcany w witaminę A. Związek ten pozytywnie wpływa na wzrok. Jego niedobór może doprowadzić do tak zwanej kurzej ślepoty, czyli zaburzeń widzenia w warunkach słabego oświetlenia.

Co jeszcze można zrobić z dyni?

Dynia może być podstawą nie tylko soków, ale również dań wytrawnych, na przykład zup czy sosów. Jest również świetnym dodatkiem do sałatek i deserów. Możecie się o tym przekonać, przygotowując kisiel lub budyń dyniowy. Jesień to idealny czas na tego typu kulinarne eksperymenty. W końcu właśnie teraz dynia smakuje najlepiej.

