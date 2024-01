Chcesz schudnąć? Sprawdź swój jadłospis. Te zdrowe produkty mogą sprawić, że przytyjesz

Dobrze zbilansowana dieta powinna być zróżnicowana. Należy unikać tak zwanych pustych kalorii, czyli wysoce przetworzonych produktów i szybkich przekąsek, które nie dostarczają energii, a jedynie wzmagają apetyt. Nierzadko jednak również zdrowe i zalecane przez dietetyków produkty nie sprzyjają odchudzaniu. Zobacz, co może być tego przyczyną.

Nie chudniesz na diecie? Winne mogą być zdrowe produkty

Podstawowa zasada, której powinna przestrzegać każda osoba na diecie odchudzającej (i nie tylko), brzmi: zachowaj umiar. Nawet tzw. zdrowe produkty spożywane w zbyt dużych ilościach, mogą doprowadzić do przybierania na wadze. Dotyczy to przede wszystkim wysokokalorycznych artykułów spożywczych.

Awokado



Awokado to składnik wielu koktajli odchudzających. Świetnie sprawdza się również jako składnik past i musów wykorzystywanych do smarowania pieczywa. Należy jednak na niego uważać. W 100 gramach owocu znajduje się około 160 kalorii.



Banan



Średniej wielości banan o wadze 120 gramów może dostarczyć nawet 120 kalorii. W jego składzie znajdują się również duże ilości cukru. Dlatego warto na niego uważać, zwłaszcza na diecie redukcyjnej.



Orzechy włoskie



Orzechy włoskie zawierają dużą ilość tłuszczu, co przekłada się na ich wysoką kaloryczność (w 100 gramach znajduje się około 655 kalorii). Warto więc ograniczyć ich ilość w diecie.



Miód



Miód często bywa wykorzystywany jako zamiennik cukru. I słusznie. Jest od niego zdrowszy. Trzeba jednak pamiętać, że jedna łyżeczka tego produktu (12 g) dostarcza 40 kalorii. Dla porównania łyżeczka cukru (5 g) to około 20 kcal.



Suszone owoce



Suszone owoce są dobrym zamiennikiem wysoce przetworzonych słodyczy czy słonych przekąsek. Zaspokajają uczucie głodu i wspomagają trawienie, ale nie należy przesadzać z ich ilością. W 100 gramach znajduje się około 350-400 kcal.



Pesto z bazylii



Pesto jest źródłem wielu cennych składników. Dostarcza zdrowych tłuszczów oraz antyoksydantów (przeciwutleniaczy). Jest jednak dość kaloryczne. W 100 gramach znajduje się około 370 kcal.



Pełnoziarniste pieczywo



W pełnoziarnistym pieczywie dominują nasiona. Dlatego jest ono dość kalorycznym produktem (100 gramów dostarcza około 300 kcal).



Suszone pomidory



Suszone pomidory zawierają wiele bioaktywnych związków ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, między innymi likopen, potas czy żelazo. Trzeba jednak pamiętać, że są dość kaloryczne. W 100 gramach znajduje się około 250 kcal.

Nie należy całkowicie eliminować ich z jadłospisu, ale trzeba zwracać uwagę na liczbę kalorii oraz wielkość spożywanych porcji. Ta sama zasada odnosi się do popularnych napojów odchudzających, takich jak koktajl z suszonymi morelami czy koktajl kokosowy z płatkami owsianymi. Pijąc tego typu rzeczy, łatwo stracić rachubę kalorii i najzwyczajniej w świecie przedobrzyć.

Odchudzanie tak naprawdę sprowadza się do redukcji liczby przyjmowanych kalorii. Zrzucamy kilogramy wtedy, gdy utrzymujemy ujemny bilans energetyczny. Dochodzi do tego w sytuacji, gdy ilość energii dostarczanej do organizmu wraz z pożywieniem jest mniejsza niż ilość energii zużywanej podczas codziennego funkcjonowania. Trzeba jednocześnie pamiętać, że nawet niskokaloryczne produkty nie zawsze muszą być dobre dla naszej sylwetki i zdrowe. Często wyroby z kategorii fit (na przykład jogurty 0%, soki warzywne czy owocowe) zawierają sztuczne słodziki, barwniki oraz substancje zagęszczające, które nie sprzyjają odchudzaniu.

Zasady zdrowego odchudzania

Podczas odchudzania przede wszystkim należy unikać drastycznego ograniczania liczby kalorii. Restrykcyjne diety czy głodówki przynoszą efekt odwrotny od zamierzonego i zamiast tracić przybieramy na wadze w dłuższej perspektywie czasu. W dodatku stosowanie takich metod zwiększa ryzyko wystąpienia różnego rodzaju problemów zdrowotnych, na przykład zaburzeń hormonalnych czy metabolicznych. Warto również zrezygnować z tworzenia zakazów żywieniowych. Jak podkreśliła dietetyk kliniczny Martyna Marciniak w niedawnej rozmowie z Wprost, „jeśli zaczynamy sobie czegoś restrykcyjnie odmawiać, a zdarzy nam się chwila słabości i sięgniemy po ten »zakazany« produkt, to potem wpadamy w spiralę poczucia winy. To nie jest dobre. Im bardziej się obwiniamy, tym większy poziom kortyzolu we krwi. Podwyższone stężenie kortyzolu z kolei, jak wskazują badania, zwiększa skłonność do sięgania po niezdrowe przekąski”.

Warto zastosować regułę 80/20. Na czym polega ta zasada? Odwołuje się do proporcji „zdrowych” i „niezdrowych” produktów w jadłospisie. W 80 procentach powinien składać się z dobrze zbilansowanych posiłków, resztę miejsca w menu mogą zająć, na przykład słodycze. Należy zadbać jednak o to, by miały wysoką jakość.

